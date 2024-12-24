TVアニメ『魔女の旅々』新規描きおろしイラストを使用したオンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より『TVアニメ『魔女の旅々』オンラインくじを、2024年12月24日(火)10時より販売します。
A賞のアクリルブロックはクリスマスをイメージしたイラスト。
他にもミニキャラの可愛いミニアクリルスタンドや新規描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドを取り揃えております。
＜TVアニメ『魔女の旅々』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2024年12月24日(火)10:00～2024年1月26日(日)23:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/majotabikuji
(C)白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会
商品ラインナップ
A賞：アクリルブロック（全1種）
B賞：アクリルスタンド（全2種）
C賞：クリアファイル（全2種）
D賞：ミニアクリルスタンド（全7種）
E賞：缶バッジ（全8種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
関連サイト
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商品に関するお問い合わせ
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