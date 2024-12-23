【ありがとう2024年】旭川市のフォトスタジオ「三景スタジオ旭川本店」でサンキューセール開催中！一番人気プランも割引中
詳細を見る :
https://www.sankeistudio.co.jp/all_info/kids/kids_info/41662.php
北海道旭川市で百日記念、ハーフバースデー、１歳お誕生日、七五三記念、入学＆卒園記念なら写真館三景スタジオにおすすめ。年内営業いっぱいで、サンキューセールを実施中。
2024年も残りわずか。"サンキュー！"の気持ちを込めて、三景スタジオからの年末最後のセールを開催しております。
【対象種目】
全ての記念
（百日記念、ハーフバースデー、１歳お誕生日、七五三記念、入学＆卒園記念）
【期間】
１２月３０日までのご契約にて
※撮影日自体は１月でOK！
お得なセール価格はこちら
ベビーフォト(百日、１才お誕生日、ハーフバースデー)
◆ライトプラン
通常価格35,000円→29,800円(税込32,780円)
（さらにオンライン10％オフで26,820円＋税）
◆データ&アルバムプラン
通常価格45,000円→36,000円(税込39,600円)
（さらにオンライン10％オフで32,400円＋税）
◆福袋プラン
通常価格50,000円→46,000円(税込50,600円)
（さらにオンライン10％オフで41,400円＋税）
七五三撮影
◆ライトプラン
通常価格35,000円→29,800円(税込32,780円)
（さらにオンライン10％オフで26,820円＋税）
◆データ&アルバムプラン
通常価格45,000円→36,000円(税込39,600円)
（さらにオンライン10％オフで32,400円＋税）
◆福袋プラン
通常価格50,000円→46,000円(税込50,600円)
（さらにオンライン10％オフで41,400円＋税）
入学・卒園撮影
◆ライトプラン
通常価格35,000円→29,800円(税込32,780円)
（さらにオンライン10％オフで26,820円＋税）
◆データ&アルバムプラン 通常価格45,000円→36,000円(税込39,600円)
（さらにオンライン10％オフで32,400円＋税）
◆福袋プラン 通常価格50,000円→46,000円(税込50,600円)
（さらにオンライン10％オフで41,400円＋税）
なんとオンライン相談特典も併用OK
セール価格からさらに10%OFF＋データ＆アルバムプラン以上でPASTAと卓上カレンダーのプレゼントも！
12月30日（土）営業終了時間(18:00)までにオンライン相談またはLINEトーク相談にてご相談後、ご決済くださいませ。
お問合せ心よりお待ちしております。
三景スタジオ公式ホームページ :
https://www.sankeistudio.co.jp/
＜店舗情報＞
三景スタジオ 旭川本店〒070-0032 旭川市2条12丁目右3号
営業時間 9：30～18：00 定休日 毎週水曜日
TEL：0166－25－0864