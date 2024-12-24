【宮崎県南部平野部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、宮崎県南部平野部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 宮崎県農業協同組合（宮崎県宮崎市）：4,567人

2位. 株式会社宮崎銀行（宮崎県宮崎市）：1,659人

3位. 生活協同組合コープみやざき（宮崎県宮崎市）：1,566人

4位. 株式会社ソラシドエア（宮崎県宮崎市）：1,060人

5位. ミネベアアクセスソリューションズ株式会社（宮崎県宮崎市）：1,055人

6位. 宮崎トヨタ自動車株式会社（宮崎県宮崎市）：941人

7位. 宮崎交通株式会社（宮崎県宮崎市）：928人

8位. 社会医療法人同心会（宮崎県宮崎市）：876人

9位. 株式会社エフオーテクニカ（宮崎県宮崎市）：835人

10位. 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社（宮崎県宮崎市）：818人

11位. 一般財団法人弘潤会（宮崎県宮崎市）：798人

12位. フェニックスリゾート株式会社（宮崎県宮崎市）：777人

13位. 株式会社宮崎太陽銀行（宮崎県宮崎市）：774人

14位. 株式会社ＭＵＳＡＳＨＩ（宮崎県宮崎市）：768人

15位. 株式会社エーコープみやざき（宮崎県宮崎市）：763人

16位. 公益社団法人宮崎市郡医師会（宮崎県宮崎市）：720人

17位. 社会医療法人善仁会（宮崎県宮崎市）：589人

18位. 株式会社セキュリティロード（宮崎県宮崎市）：543人

19位. 宮崎綜合警備株式会社（宮崎県宮崎市）：534人

20位. 株式会社文化コーポレーション（宮崎県宮崎市）：509人

21位. 国立大学法人宮崎大学（宮崎県宮崎市）：504人

22位. 株式会社九南（宮崎県宮崎市）：497人

23位. 株式会社デンソー宮崎（宮崎県国富町）：470人

24位. 宮崎県経済農業協同組合連合会（宮崎県宮崎市）：434人

25位. 宮崎医療生活協同組合（宮崎県宮崎市）：395人

26位. 宮崎県農業共済組合（宮崎県宮崎市）：391人

27位. 宮交タクシー株式会社（宮崎県宮崎市）：380人

28位. 宮崎日機装株式会社（宮崎県宮崎市）：378人

29位. 医療法人十善会（宮崎県串間市）：373人

30位. 宮崎ＦＣＬコンポーネント株式会社（宮崎県日南市）：346人

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db