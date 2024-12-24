【宮崎県南部山沿い】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、宮崎県南部山沿いに本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ハンズマン（宮崎県都城市）：1,292人

2位. 一般社団法人藤元メディカルシステム（宮崎県都城市）：1,121人

3位. シフトプラス株式会社（宮崎県都城市）：921人

4位. 株式会社ミヤチク（宮崎県都城市）：904人

5位. 公益社団法人都城市北諸県郡医師会（宮崎県都城市）：666人

6位. 霧島酒造株式会社（宮崎県都城市）：631人

7位. 南日本酪農協同株式会社（宮崎県都城市）：513人

8位. えびの電子工業株式会社（宮崎県えびの市）：473人

9位. 社会福祉法人スマイリング・パーク（宮崎県都城市）：467人

10位. 株式会社イートスタイル（宮崎県小林市）：461人

11位. 九南マネジメント株式会社（宮崎県都城市）：387人

12位. 昭南ハイテックス株式会社（宮崎県えびの市）：370人

13位. 社会福祉法人報謝会（宮崎県高原町）：366人

14位. 社会福祉法人豊の里（宮崎県都城市）：339人

15位. 株式会社スタッフメイト南九州（宮崎県都城市）：329人

16位. 株式会社ながやま（宮崎県都城市）：319人

17位. 日本情報クリエイト株式会社（宮崎県都城市）：312人

18位. 株式会社都城北諸地区清掃公社（宮崎県都城市）：278人

19位. 吉原建設株式会社（宮崎県都城市）：268人

20位. 南國興産株式会社（宮崎県都城市）：254人

21位. 社会福祉法人常緑会（宮崎県都城市）：250人

22位. 医療法人養気会（宮崎県小林市）：246人

23位. 大淀開発株式会社（宮崎県都城市）：235人

24位. 医療法人宏仁会（宮崎県都城市）：230人

25位. 社会福祉法人ときわ会（宮崎県小林市）：224人

26位. 医療法人明和会（宮崎県都城市）：218人

27位. 株式会社マキタ運輸（宮崎県都城市）：214人

28位. 医療法人相愛会（宮崎県小林市）：213人

29位. ビジネスプランナー株式会社（宮崎県都城市）：200人

29位. キャリアプラス株式会社（宮崎県都城市）：200人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db