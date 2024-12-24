【宮崎県北部平野部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、宮崎県北部平野部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 旭有機材株式会社（宮崎県延岡市）：950人

2位. 宮崎キヤノン株式会社（宮崎県高鍋町）：877人

3位. 株式会社キャスター（宮崎県西都市）：821人

4位. 株式会社旭化成アビリティ（宮崎県延岡市）：557人

5位. 南日本ハム株式会社（宮崎県日向市）：471人

6位. 株式会社マルイチ（宮崎県日向市）：457人

7位. 株式会社児湯食鳥（宮崎県川南町）：393人

7位. センコービジネスサポート株式会社（宮崎県延岡市）：393人

9位. 株式会社興電舎（宮崎県延岡市）：386人

10位. 宮崎県農協果汁株式会社（宮崎県川南町）：336人

11位. 宮崎サンフーズ株式会社（宮崎県新富町）：330人

12位. 旭化成繊維延岡株式会社（宮崎県延岡市）：324人

13位. 安井株式会社（宮崎県門川町）：323人

14位. 宮崎部品株式会社（宮崎県門川町）：322人

15位. 医療法人向洋会（宮崎県日向市）：316人

16位. 社会医療法人泉和会（宮崎県日向市）：310人

17位. 耳川広域森林組合（宮崎県日向市）：306人

18位. 丸和運送株式会社（宮崎県高鍋町）：305人

19位. 株式会社九州千雅（宮崎県延岡市）：297人

20位. 高鍋信用金庫（宮崎県高鍋町）：282人

21位. 吉川工業アールエフセミコン株式会社（宮崎県新富町）：273人

22位. 医療法人誠和会（宮崎県日向市）：272人

23位. 医療法人久康会（宮崎県延岡市）：268人

24位. 医療法人浩洋会（宮崎県門川町）：260人

25位. アルバック機工株式会社（宮崎県西都市）：258人

26位. 株式会社コーソク（宮崎県日向市）：245人

27位. 医療法人社団聖山会（宮崎県川南町）：242人

28位. 稲尾リース株式会社（宮崎県延岡市）：233人

29位. 向陽プラントサービス株式会社（宮崎県延岡市）：230人

30位. 宮崎センコーアポロ株式会社（宮崎県延岡市）：216人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db