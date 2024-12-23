『劇場版モノノ怪 唐傘』より、刺繍がポイントのアパレルアイテムや劇中シーンを想起させるアクリルグッズなど新商品が登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2024年12月23日（月）より『劇場版モノノ怪 唐傘』のグッズを販売開始いたします。

トラックジャケットやアクリルジオラマをはじめとする全8アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/?mode=cate&cbid=2899109&csid=0)

▼商品一覧

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 刺繍トラックジャケット、刺繍パーカー、刺繍Tシャツ「薬売り」が背負う背負子の装飾を着物イメージのカラーリングで刺繍したアパレルアイテム。御札デザインのオリジナルネームタグがワンポイントに。

・『劇場版モノノ怪 唐傘』 刺繍トラックジャケット

販売価格：10,780円（税込）

サイズ展開：Sサイズ（約着丈60cm 身幅52cm 裄丈80cm）／Mサイズ（約着丈64cm 身幅57cm 裄丈84cm）／Lサイズ（約着丈68cm 身幅62cm 裄丈87cm）

製品素材：ポリエステル100％

・『劇場版モノノ怪 唐傘』 刺繍パーカー

販売価格：7,480円（税込）

サイズ展開：Sサイズ（約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm）／Mサイズ（約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm）／Lサイズ（約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm）

製品素材：綿100％

・『劇場版モノノ怪 唐傘』 刺繍Tシャツ

販売価格：4,620円（税込）

サイズ展開：Sサイズ（約着丈66cm 身幅55cm 肩巾52cm 袖丈21cm）／Mサイズ（約着丈70cm 身幅58cm 肩巾55cm 袖丈23cm）／Lサイズ（約着丈74cm 身幅61cm 肩巾58cm 袖丈25cm）

製品素材：綿100％

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 スカーフリボン表は「薬売り」が劇中で着用している着物モチーフでカラフルに、裏は劇中に登場する天秤や御札、背負子の目の装飾をラインアートでデザイン。

販売価格：1,980円（税込）

本体サイズ：約巾50mm × 900mm

製品素材：ポリエステルサテン

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 場面写ロングハンドタオル（全3種）劇中の印象的なシーンを大胆にプリントしたロングハンドタオル。和紙のテクスチャと鮮やかなカラーリングが作品の世界観を感じられるデザイン。

販売価格：1,320円（税込）

本体サイズ：約H300mm × W120mm

製品素材：ポリエステル、ナイロン

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 アクリルジオラマ開閉可能な襖パーツを背景に、「薬売り」「天秤」「御札」「退魔の剣」「作品ロゴ」のパーツをお好みで飾れるアクリルジオラマ。

販売価格：3,850円（税込）

本体サイズ：H93mm×W215mm×D53mm(組み立て時)

製品素材：アクリル

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 場面写アクリルブロック（全5種）「薬売り」が登場する劇中シーンをプリントした、10mm厚のアクリルの透明感に鮮やかな場面写が映えるアクリルブロック。

販売価格：990円（税込）

本体サイズ：H45mm×W80mm×D10mm

製品素材：アクリル

●『劇場版モノノ怪 唐傘』 アクリルキーホルダー（全4種）「薬売り」「神儀」のイラストを、鮮やかな色彩の和モダンテイストでデザインしたアクリルキーホルダー。

販売価格：880円（税込）

本体サイズ：H53mm×W33mm

製品素材：アクリル、鉄、亜鉛合金、真鍮

(C)ツインエンジン

▼販売概要

・予約販売開始 : 2024年12月23日（月）18:00～

・商品お届け時期 : 2025年3月中旬以降順次発送開始予定

・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)

▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。

「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。

アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。

公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)

公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）

電話：03-6435-3912

メールアドレス：info@banana-spirits.com

FAX：03-6435-3914