2025年の大河ドラマ「べらぼう」の主人公・蔦屋重三郎と浮世絵師、歌舞伎役者、出版人など江戸時代の有名人たちを解説する歴史ガイドが発売

株式会社東京ニュース通信社

雑誌「TVガイド」を発行する株式会社東京ニュース通信社は、「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」を12月23日（月）に発行しました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

2025年の大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」の放送に合わせて、蔦屋重三郎はもちろん、劇中に登場する重要人物など、蔦屋を取り巻く浮世絵師、歌舞伎役者、出版人など江戸時代の有名人たちを詳細に解説。

放送期間の1年は大河ドラマの予習・復習本として、放送終了後は江戸時代の人物名鑑の決定版として使える、大河ファン、歴史ファン必携の1冊。

本書の内容

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

●本書の時代背景

花開く江戸の出版文化

⇒江戸時代の大衆娯楽として花咲いた、出版文化の実態を紹介。

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

●ダイジェスト

蔦屋重三郎の生涯

⇒時流を読み、類まれなる商才で豪腕を振るった江戸の名出版プロデューサーの人生を徹底解説。誕生から吉原での成り上がりなど、波乱に満ちた生涯に迫る。

１. 蔦重の誕生

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

２.『吉原細見』の成功

３.日本橋への進出

４.天明狂歌と蔦重

５.逆境からの復活

６.メディア王の最期

●人物名鑑

第1部 浮世絵師

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

喜多川歌麿／葛飾北斎／東洲斎写楽／鳥山石燕／勝川春章／酒井抱一／北尾政美／鳥居清長／円山応挙／勝川春好／礒田湖龍斎／栄松斎長喜／鳥文斎栄之／歌川豊国（初代）／勝川春潮／石川豊信／鈴木春信／一筆斎文調／水野廬朝／山本義信／鳥橋斎栄里／北尾重政／窪俊満／渓斎英泉／葛飾応為

第2部 狂歌師

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

朱楽菅江／大田南畝／唐衣橘洲／石川雅望／元木網／鹿都部真顔／平秩東作／唐来参和／馬場金埒／奇々羅金鶏

第3部 文人・学者

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

平賀源内／朋誠堂喜三二／山東京伝／曲亭馬琴／十返舎一九／細井平洲／都賀庭鐘／森島中良／芝全交／桂川甫周／海保青陵／宇田川玄随／前野良沢／杉田玄白／大槻玄沢／式亭三馬／恋川春町／本居宣長／平田篤胤／烏亭焉馬／市場通笑／賀茂真淵／中沢道二／志水燕十／鶴屋南北（４世）／与謝蕪村／小林一茶／柄井川柳／沢田東江／加藤千蔭／村田春海／伊勢貞丈／上田秋成

第4部 歌舞伎役者

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

市川団十郎（５代）／岩井半四郎（４代）／市川高麗蔵（２代）／坂田藤十郎（３代）／尾上菊五郎（初代）／佐野川市松（初代）／中村仲蔵（初代）／尾上松緑（初代）／荻野伊三郎（２代）／沢村宗十郎（３代）／小佐川常世（２代）／森田勘彌（８代）／中山富三郎（初代）／中村仲蔵（２代）／松本幸四郎（５代）

第5部 武家・幕閣

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

田沼意次／松平定信／徳川家重／徳川家治／徳川家基／徳川家斉／松平武元／松平康福／清水重好／一橋治済／水野忠友／田沼意知／田沼意致／松本秀持／長谷川平蔵／松平信明／石谷清昌／土山孝之／松平乗完／本多忠籌／戸田氏教／石川忠房／佐野政言／松浦静山

第6部 出版人

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

須原屋茂兵衛（４代）／須原屋市兵衛／鶴屋喜右衛門（３代）／鱗形屋孫兵衛／和泉屋市兵衛（４代）／富川房信／山崎金兵衛／小泉忠五郎／上総屋利兵衛／西村屋与八／岩戸屋喜三郎／伊勢屋治助／西宮新六／伊賀屋勘右衛門／永楽屋東四郎／加保茶元成

第7部 その他の有名人

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」（東京ニュース通信社発行）

伊能忠敬／司馬江漢／高山彦九郎／蒲生君平／工藤平助／林子平／大黒屋光大夫／最上徳内／谷文晁／近藤重蔵／富本豊前太夫（２代目）／知保の方／大崎／宝蓮院／烏山検校／南杣笑楚満人（初代）／菊地茂兵衛

●田沼・蔦重時代の用語解説

●江戸時代中期略年表

●INDEX

【商品情報】

「歴史人物ツアーガイド 江戸のメディア王 蔦屋重三郎と時代を編んだ有名人１４０」

三猿舎／著

●発売日：2024年 12月23日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,980円

●発行：東京ニュース通信社

●発売：講談社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281706038/b/2680840/＞ほか）にてご購入いただけます。



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