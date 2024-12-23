Asset Management Women’s Forum　資産運用に関する大学生向けイベント開催（2025年2月12日）のお知らせ

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社が参画する、資産運用業界における女性活躍推進に向けて業界を横断した取組みを行うネットワーク「Asset Management Women’s Forum（以下、AMWF）」は、資産運用業界で働く役員・社員が資産運用や業界の魅力を紹介する大学生向けイベントを開催します。開催要領については以下をご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/198_1_9b67db70e7a186e164452c05dc07857f.jpg ]

第1部、第2部 スピーカー（五十音順）

Asset Management Women’s Forum（AMWF）とは：

資産運用業における財産は人材であり、競争力とイノベーションの源泉との考えに基づき、多様性を尊重し生かす視点での新しい価値観の創出、中でも女性社員の活躍は、資産運用業界全体の持続的成長に欠かせないものであるという理念のもとに2022年春に発足。

AMWFの目標：

♦ 資産運用業界の役職員が参加及び交流できる機会を提供し、業界全体で女性が活躍できる環境やネットワークを醸成する

♦ 資産運用業界各社間におけるベストプラクティスの共有を通じて、業界全体の女性活躍推進を後押しする

♦ 資産運用業界外へのメッセージの発信を通じて、資産運用業界における女性活躍の認知度の向上を図る

Asset Management Women’s Forum（AMWF）参画企業20社：

＜ボードメンバー企業＞

アムンディ・ジャパン株式会社

大和アセットマネジメント株式会社

○日興アセットマネジメント株式会社

○野村アセットマネジメント株式会社

フィデリティ投信株式会社

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

＜メンバー企業＞

○あおぞら投信株式会社

アセットマネジメントOne株式会社

○アライアンス・バーンスタイン株式会社

○インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

東京海上アセットマネジメント株式会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニューバーガー・バーマン株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

EY新日本有限責任監査法人

（五十音順）

（○は本イベントの主催企業）

＜AMWF全般に関するお問合せ先＞

2024年度 AMWFチェア：三菱UFJアセットマネジメント株式会社 AMWF事務局

amwf-muam@am.mufg.jp

2024年度 AMWFバイスチェア・広報担当：大和アセットマネジメント株式会社 AMWFワーキンググループ

amwf@daiwa-am.co.jp

【個人情報の取扱いについて】

主催企業5社（あおぞら投信株式会社、アライアンス・バーンスタイン株式会社、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社、野村アセットマネジメント株式会社）にて、お預かりする個人情報を本イベントの円滑な運営（参加日や場所のご案内等）のために共同で利用させていただきます。

各社のプライバシーポリシーについては下記をご覧ください。

あおぞら投信株式会社

https://www.aozora-im.co.jp/info/privacy/

アライアンス・バーンスタイン株式会社

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/privacy/

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

https://www.invesco.com/jp/ja/policies/privacy.html

日興アセットマネジメント株式会社

https://www.nikkoam.com/policy/privacy

野村アセットマネジメント株式会社

https://www.nomura-am.co.jp/privacy/

（五十音順）

【個人データの共同利用について】

１.共同して利用される個人データの項目

氏名、メールアドレス

２.共同利用する個人データの管理について責任を有する会社の名称・住所・代表者

名称：日興アセットマネジメント株式会社

住所：日興アセットマネジメント株式会社のウェブサイト（トップページ｜日興アセットマネジメント(https://www.nikkoam.com/)）から、「日興アセットとは」⇒「会社概要」をご覧ください。

代表者：日興アセットマネジメント株式会社のウェブサイト（トップページ｜日興アセットマネジメント(https://www.nikkoam.com/)）から、「日興アセットとは」⇒「役員一覧」をご覧ください。

当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/nomura_am_jp/