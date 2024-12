ＦＰＴジャパン、D&I AWARD 2024で最高評価「ベストワークプレイス」に認定

FPTジャパンホールディングス株式会社

FPTジャパンホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:ド・ヴァン・カック(Do Van Khac)、以下 FPTジャパン)およびグループ会社*1は、ダイバーシティ&インクルージョン(以下、D&I)に取り組む企業を認定する日本最大のアワードである「D&I AWARD 2024」において、最高評価の「ベストワークプレイス」に認定されました。なお、参加企業710社(グループ連名会社含む)[K1] のうち、『ベストワークプレイス』に認定された企業は191社です。

*1:グループ会社:FPTソフトウェアジャパン株式会社、FPTコンサルティングジャパン株式会社、FPTニアショアジャパン株式会社、FPTテクノジャパン株式会社、株式会社エヌ・エイ・シー(アワード応募時点)

取り組みの背景

D&I AWARDは、株式会社JobRainbowが主催するD&Iに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードです。“すべての人“が包摂される組織・社会づくり活動の基準として、「ジェンダー」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5つの要素からなる100項目の評価基準に基づき、企業の取り組みが評価され、採点スコアに応じて4つのレベルに認定されます。

https://diaward.jobrainbow.jp/top

FPTジャパンおよびグループ会社は、「Diversity is the Engine of Innovation」をモットーに、働く一人ひとりが安心して能力を最大限に生かせる職場環境を整備し、ともに会社の成長と社会の変革へ貢献することを目指しています。これまでの取り組みの把握[T1] と客観的な評価を目的としてD&I AWARDへ初めて参加し、最高評価である「ベストワークプレイス」認定を受けました。

FPTジャパンのダイバーシティに関する方針

https://fptsoftware.jp/about-us/sustainability/a-rewarding-workplace?page=diversity

関係者のコメント

コーポレートサステナビリティ推進(CSP)部 ダイバーシティ推進担当 谷口 有希(Taniguchi Yuki)

ダイバーシティやインクルージョンの重要性を認識し、会社全体で工夫して取り組んだ結果、初めての参加で「ベストワークプレイス」認定を受けたことを大変うれしく思います。同時に、D&I AWARDの評価を通して私たちの課題に気づくこともできました。今後も会社の成長や社会の変化に柔軟に対応しながら、社員や社会のために、よりよい取り組みを実行していきます。

今後の展開

FPTジャパンは多様性を原動力に、よりよい意思決定とイノベーションを創出することを目指し、引き続きダイバーシティ推進に取り組んでまいります。

