かぶって寝るだけ簡単ヘアケア『摩擦レスナイトキャップ ショートタイプ/ロングタイプ』新発売
株式会社アルファックス
【商品名】摩擦レス ナイトキャップ ショート
【商品重量】34g
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1153-442509
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%B7-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9/dp/B0DHZ8S9L9/ref=sr_1_45?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1S7MQVDDCHCP3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CSibqGjiO9nPs_dds0VKfKgNEa_MsHNWvILiHHiM3V-lFof81-2bW0yrTKQ7nQX9GCXrynEGwaOXqxzVYevvMAI-nS9_rvxO8nGZ0lN3T9Jo664shprYry38YHetvNAF2BgAF77LuorO11Kr9vY9MiH4WGBvQcS6d7tUxkSobKob0Av_MKwpAl7wn2gGLH3ALN1cIJ66ENzGAC1Ce7s2D8W9b6LO3njAjxqKR4hPi58rrlN5HgmBXKm9VevpR-vfaqCCU_qUX4yU2eu-y15oTIeGA35W-Cjt9i3zVyevmuWx-GP_mefq_gtikj1FpUZwVhnd62dd8HmdzBvEVLVg5oYtd2g9bLogNEwPN1uEmDqUbwgLH_8hXDi_D0r0O8va0qZo5Dna9bvlOVjguSUtYG45Og3EnNg2waNMmAyjmRBg1PmgUjGw6q18vApdbPTy.SphIfUxGKsrNGnDhfJd9WICJ0A4Cmi0_Ah2EK2NVr3Q&dib_tag=se&keywords=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97&qid=1734655023&sprefix=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%2Caps%2C199&sr=8-45
【商品名】摩擦レス ナイトキャップ ロング
【商品重量】68g
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1154-442516
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%B7-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9/dp/B0DHZ7Z6PN/ref=sr_1_45?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1S7MQVDDCHCP3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CSibqGjiO9nPs_dds0VKfKgNEa_MsHNWvILiHHiM3V-lFof81-2bW0yrTKQ7nQX9GCXrynEGwaOXqxzVYevvMAI-nS9_rvxO8nGZ0lN3T9Jo664shprYry38YHetvNAF2BgAF77LuorO11Kr9vY9MiH4WGBvQcS6d7tUxkSobKob0Av_MKwpAl7wn2gGLH3ALN1cIJ66ENzGAC1Ce7s2D8W9b6LO3njAjxqKR4hPi58rrlN5HgmBXKm9VevpR-vfaqCCU_qUX4yU2eu-y15oTIeGA35W-Cjt9i3zVyevmuWx-GP_mefq_gtikj1FpUZwVhnd62dd8HmdzBvEVLVg5oYtd2g9bLogNEwPN1uEmDqUbwgLH_8hXDi_D0r0O8va0qZo5Dna9bvlOVjguSUtYG45Og3EnNg2waNMmAyjmRBg1PmgUjGw6q18vApdbPTy.SphIfUxGKsrNGnDhfJd9WICJ0A4Cmi0_Ah2EK2NVr3Q&dib_tag=se&keywords=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97&qid=1734655023&sprefix=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%2Caps%2C199&sr=8-45&th=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、かぶって寝るだけ簡単ヘアケア「摩擦レスナイトキャップ ショートタイプ/ロングタイプ」の発売を開始致しました。
睡眠中に繰り返される摩擦から、大切な髪を守ります。
ナイトキャップをかぶって寝るだけ。静電気を防いで、お手入れしやすい素直な髪へ。
放電性に優れ、静電気の発生を抑制する生地を使用しています。※帯電性試験実施済。
CICA成分も配合。
ショートとロング、髪の長さに合わせて選べる２タイプ
ショートタイプ
【商品名】摩擦レス ナイトキャップ ショート
【販売価格】本体価格：1,980円(税込)
【適応サイズ】頭囲50-60(cm)
【商品サイズ】縦22・横25(cm)
【商品重量】34g
【材質】レーヨン65％、ポリエステル34％、ポリウレタン1％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1153-442509
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%B7-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9/dp/B0DHZ8S9L9/ref=sr_1_45?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1S7MQVDDCHCP3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CSibqGjiO9nPs_dds0VKfKgNEa_MsHNWvILiHHiM3V-lFof81-2bW0yrTKQ7nQX9GCXrynEGwaOXqxzVYevvMAI-nS9_rvxO8nGZ0lN3T9Jo664shprYry38YHetvNAF2BgAF77LuorO11Kr9vY9MiH4WGBvQcS6d7tUxkSobKob0Av_MKwpAl7wn2gGLH3ALN1cIJ66ENzGAC1Ce7s2D8W9b6LO3njAjxqKR4hPi58rrlN5HgmBXKm9VevpR-vfaqCCU_qUX4yU2eu-y15oTIeGA35W-Cjt9i3zVyevmuWx-GP_mefq_gtikj1FpUZwVhnd62dd8HmdzBvEVLVg5oYtd2g9bLogNEwPN1uEmDqUbwgLH_8hXDi_D0r0O8va0qZo5Dna9bvlOVjguSUtYG45Og3EnNg2waNMmAyjmRBg1PmgUjGw6q18vApdbPTy.SphIfUxGKsrNGnDhfJd9WICJ0A4Cmi0_Ah2EK2NVr3Q&dib_tag=se&keywords=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97&qid=1734655023&sprefix=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%2Caps%2C199&sr=8-45
ロングタイプ
【商品名】摩擦レス ナイトキャップ ロング
【販売価格】本体価格：2,420円(税込)
【適応サイズ】頭囲50-60(cm)
【商品サイズ】幅57・横30(cm)
【商品重量】68g
【材質】レーヨン65％、ポリエステル34％、ポリウレタン1％
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/arrival/1154-442516
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%83%E3%81%A3%E3%81%B7-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9/dp/B0DHZ7Z6PN/ref=sr_1_45?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1S7MQVDDCHCP3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CSibqGjiO9nPs_dds0VKfKgNEa_MsHNWvILiHHiM3V-lFof81-2bW0yrTKQ7nQX9GCXrynEGwaOXqxzVYevvMAI-nS9_rvxO8nGZ0lN3T9Jo664shprYry38YHetvNAF2BgAF77LuorO11Kr9vY9MiH4WGBvQcS6d7tUxkSobKob0Av_MKwpAl7wn2gGLH3ALN1cIJ66ENzGAC1Ce7s2D8W9b6LO3njAjxqKR4hPi58rrlN5HgmBXKm9VevpR-vfaqCCU_qUX4yU2eu-y15oTIeGA35W-Cjt9i3zVyevmuWx-GP_mefq_gtikj1FpUZwVhnd62dd8HmdzBvEVLVg5oYtd2g9bLogNEwPN1uEmDqUbwgLH_8hXDi_D0r0O8va0qZo5Dna9bvlOVjguSUtYG45Og3EnNg2waNMmAyjmRBg1PmgUjGw6q18vApdbPTy.SphIfUxGKsrNGnDhfJd9WICJ0A4Cmi0_Ah2EK2NVr3Q&dib_tag=se&keywords=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97&qid=1734655023&sprefix=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%2Caps%2C199&sr=8-45&th=1
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation