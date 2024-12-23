【MoMA Design Store】Winter Sale 開催！More Than 20% Off

株式会社ロフトニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムショップ、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、2024年12月26日（木）より各店舗にて「Winter Sale」を開催します。MoMA収蔵のアーティストプロダクトから、人気ファッションブランドとのコラボレーションアイテム、さらにデザイン性と機能性を兼ね備えたキッチン＆ホームアイテムまで、世界中から厳選したグッドデザインが今だけのスペシャルプライスに。なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

Winter Sale 概要

【開催店舗・期間】

・MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp

2024年12月26日（木）AM11時 ～ 2025年2月1日（土）AM11時 予定

・MoMA Design Store 直営店（表参道、京都、心斎橋）

2024年12月26日（木）～ 2025年1月31日（金）予定



※店舗により販売商品が異なります。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

商品一例

3-ドロワー ピボット キャビネット ブルー x イエロー x レッド：税込53,900円 → 30％オフLa Chaise Entry Panels ロールポスター：税込16,500円 → 30％オフDondolina アウトドア フォールディングチェア ツイン：税込36,300円 → 30％オフSeletti Toiletpaper ガラスベース Big Shit：税込25,001円 → 30％オフBilia ミニ テーブルランプ レッド：税込83,600円 → 30％オフLove Potion キャンドル：税込8,250円 → 30％オフエナメル ディープキャセロール 22cm レッド：税込6,600円 → 30%オフEverything Nice バターディッシュ：税込14,300円 → 30%オフウェーブ ガラスピッチャー イエロー/ピンク：税込47,300円 → 30%オフ

Hollywood Hills デスククロック：税込19,800円 → 30％オフAIR BONSAI ブラック：税込3,080円 → 30％オフJoe パーペチュアルカレンダー＆カードホルダー：税込8,800円 → 30％オフBaggu Goポーチ バケーション カラーブロック：税込7,920円 → 30％オフChampion フーディー MoMA Edition バーントオレンジ：税込14,300円 → 30％オフDusen Dusen リバーシブル マフラー パープル/イエロー：税込20,680円 → 30％オフHaricot Vert NYCチャーム ネックレス：税込33,000円 → 30％オフSENT ミックス ピアス オレンジ：税込15,400円 → 30％オフMoMA Unimatic Modello Uno ウォッチ ブルー/ライトブルー：税込198,000円 → 30％オフイームズ リトルトイ：税込15,400円 → 30％オフPiet デッサン マネキン：税込10,450円 → 30％オフPetit Qoobo ブラン 白：税込14,300円 → 30％オフ

About MoMA Design Store

MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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