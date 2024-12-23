【MoMA Design Store】Winter Sale 開催！More Than 20% Off
Winter Sale 概要
【開催店舗・期間】
・MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp
2024年12月26日（木）AM11時 ～ 2025年2月1日（土）AM11時 予定
・MoMA Design Store 直営店（表参道、京都、心斎橋）
2024年12月26日（木）～ 2025年1月31日（金）予定
※店舗により販売商品が異なります。
※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。
商品一例
3-ドロワー ピボット キャビネット ブルー x イエロー x レッド：税込53,900円 → 30％オフ
La Chaise Entry Panels ロールポスター：税込16,500円 → 30％オフ
Dondolina アウトドア フォールディングチェア ツイン：税込36,300円 → 30％オフ
Seletti Toiletpaper ガラスベース Big Shit：税込25,001円 → 30％オフ
Bilia ミニ テーブルランプ レッド：税込83,600円 → 30％オフ
Love Potion キャンドル：税込8,250円 → 30％オフ
エナメル ディープキャセロール 22cm レッド：税込6,600円 → 30%オフ
Everything Nice バターディッシュ：税込14,300円 → 30%オフ
ウェーブ ガラスピッチャー イエロー/ピンク：税込47,300円 → 30%オフ
Hollywood Hills デスククロック：税込19,800円 → 30％オフ
AIR BONSAI ブラック：税込3,080円 → 30％オフ
Joe パーペチュアルカレンダー＆カードホルダー：税込8,800円 → 30％オフ
Baggu Goポーチ バケーション カラーブロック：税込7,920円 → 30％オフ
Champion フーディー MoMA Edition バーントオレンジ：税込14,300円 → 30％オフ
Dusen Dusen リバーシブル マフラー パープル/イエロー：税込20,680円 → 30％オフ
Haricot Vert NYCチャーム ネックレス：税込33,000円 → 30％オフ
SENT ミックス ピアス オレンジ：税込15,400円 → 30％オフ
MoMA Unimatic Modello Uno ウォッチ ブルー/ライトブルー：税込198,000円 → 30％オフ
イームズ リトルトイ：税込15,400円 → 30％オフ
Piet デッサン マネキン：税込10,450円 → 30％オフ
Petit Qoobo ブラン 白：税込14,300円 → 30％オフ
About MoMA Design Store
MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館（MoMA）の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストア、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 京都
京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1F
075-253-6450
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
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