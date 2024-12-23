「dショッピング ふるさと納税百選」取り扱い自治体が400自治体を突破

株式会社オールアバウトライフマーケティング

株式会社オールアバウトライフマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：土門裕之）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃 、以下「ドコモ」）と共同運営する総合通販サイト「ｄショッピング(R)」（ https://dshopping.docomo.ne.jp/ ）内のふるさと納税ポータルサイト「ｄショッピング ふるさと納税百選」( https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/ )で、取り扱い自治体数が400自治体を突破いたしました。

「ｄショッピング ふるさと納税百選」は、2022年10月のオープン以来、ふるさと納税ポータルサイトとして着実に成長し、全国47都道府県の自治体が参加するプラットフォームとなりました。この節目を記念し、本日2024年12月23日（月）よりキャンペーンを開催いたします。

■掲載自治体400件突破記念ポイントキャンペーン 概要

開催期間：2024年12月23日（月）00:00～12月31日（火）23：59

キャンペーンページURL：

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/campaign/cp202412605f/

キャンペーン内容：

「ｄショッピングふるさと納税百選」にて、対象期間中に合計40,000円以上の寄付をされた方の中から、400名の方にdポイント（期間・用途限定）を1,000ポイント進呈いたします。

※その他の詳細情報は本キャンペーンページを参照ください。

※本キャンペーンは、予告無く変更・中止させていただく場合がございます。

【2024年12月 新規掲載開始自治体 8自治体】

北海道釧路市

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/012068

北海道新十津川町

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/014320

埼玉県滑川町

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/113417

愛知県美浜町

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/234460

島根県安来市

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/322067

大分県豊後大野市

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/442127

鹿児島県長島町

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/464040

沖縄県糸満市

https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/jichitai/472107

■ｄショッピング ふるさと納税百選について https://dshopping-furusato.docomo.ne.jp/

「ｄショッピング ふるさと納税百選」ではドコモの有する顧客基盤により、ｄポイントを「1ポイント=1円」として寄付金に充当が可能で、ｄポイントで寄付をした分も控除の対象となります。寄付額の１％（「dカード(R)」での寄付の場合は5％）のｄポイントがたまるなど、ドコモユーザーにとって安心安全で便利なサービスを提供しております。

※「dショッピング」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

■オールアバウトライフマーケティングについて https://www.lifemarketing.co.jp/

株式会社オールアバウトライフマーケティングは、30～40代の女性を中心に累計利用者数約410万人、累計取引企業数約6,000社を擁する日本最大級のお試しサービス「サンプル百貨店」を運営。話題の商品がお得に試せる「ちょっプル」やインフルエンサー向け新商品発表会「リアルサンプリングプロモーション」などを通じ、Webとリアルを融合したマーケティング活動を支援しております。また、ドコモの総合通販サイト「dショッピング」、ふるさと納税ポータル「ｄショッピング ふるさと納税百選」を共同運営しております。