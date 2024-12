＜ヴァレンティノ ビューティ＞幸運を表す紫色の限定コレクション『パープルドーズ』で新年をお祝い

KNOT YOUR DREAMS 夢を結ぶ、希望や祝福の「パープルドーズ」

日本ロレアル株式会社

2025年1月8日(水)、ヴァレンティノ ビューティは、アイコン的な2つのアイテム「GO クッショングロウ」と「スパイク ヴァレンティノ」において、印象的な紫色のパッケージの限定コレクション「パープルドーズ」を新発売いたします。2025年のメイクアップムードを、ヴァレンティノらしい、唯一無二の色彩で包み込みます。

パワフルな色彩のパッケージ

紫は、祝福や繁栄、幸運や自由を示す色です。新しい年を迎えるにあたりヴァレンティノビューティが考えたのは、自分自身にも大切な人にも思わず贈りたくなるような、希望に満ちた新スタートにぴったりのカラー。色が持つ意味を含んだ印象的な「パープルドーズ」のコレクションは、記憶に残るギフトモーメントを演出します。

スパイク ヴァレンティノ パープルドーズ 4色

限定コレクション「パープルドーズ」の主役の一つは、アイコニックなリップスティック「スパイク ヴァレンティノ」です。ケースに敷き詰められた132個のスタッズが、目を惹くパープルに。

シェードは、既存ベストセラー色の134R + 限定色3色の、合計4色。限定色は使いやすくトレンド感のあるモーブ系やローズ系のカラーの他、単体でもカラーリップの上からでも使えて唯一無二の印象を演出するライラックのトップコートにも注目です。

「GO クッション グロウ パープルドーズ」 2色

紫のメタリックなスタッズのVロゴが輝くレザー調のケース。外出先でさっとメイク直しが出来る便利さだけでなく、クチュールアクセサリーを持ち歩くような感覚の楽しさも叶える、ヴァレンティノ ビューティならではのクッション ファンデーションです。

「スパイク ヴァレンティノ パープルドーズ」、「GO クッション グロウ パープルドーズ」に共通しているのは、メゾンの‛エッジテージ’*。ラグジュアリーな伝統と、現代的なエッジの絶妙なバランスが、このコレクションの中核を成しています。

* ‘エッジテージ’とは、ブランドの歴史や伝統に敬意を示す「ヘリテージ」と、ひねりの効いた遊び心を表す「エッジ」を掛け合わせた、ヴァレンティノ ビューティらしさを表す造語。

カラーストーリーの伝統と歩み

ヴァレンティノ ビューティは、これまでも、新年らしい定番の配色である赤やゴールドとは一線を画すカラーアイテムを発表することで、世の中の予想を覆してきました。2023年はヌード & ピンク、2024年はコーラル。そして2025年のパープルは、進化するヴァレンティノ ビューティのカラーストーリーにふさわしい、ユニークで記憶に残るものになるでしょう。

THE ART OF GIFTING (アート オブ ギフティング)

ヴァレンティノ ビューティが新年に発表する限定コレクションは、ギフトを取り巻く思いやりのアートを体現しているとも言えます。この先の1年の幸せや希望の願いが込められたパッケージは、まさに優しさと愛の象徴。自分自身や大切な人への贈り物にも最適です。

また、1月8日(水)よりヴァレンティノ ビューティのストアで展開するキャンペーンヴィジュアルは、日本を含むアジア圏の文化や伝統からインスピレーションを得たデザインで、「KNOT YOUR DREAMS (夢を結ぶ)」という意味が込められています。

製品概要

2025年1月8日(水)限定発売

「スパイク ヴァレンティノ パープルドーズ」

全4色 各7,260円(税込)

ヴァレンティノの象徴的なスタッズ132個が全面にあしらわれたマグネット式のケース。

しっとり潤うクリーミーマットな付け心地と、使いやすく簡単に差をつけられる鮮やかなカラーラインナップ。ビューティとクチュールの魅力が交差する、アイコン的なリップスティックです。

134R COUTURE IN THE STREETS 既存ベストセラー色 唇に溶け込むペタルヌード155R WATCH ME NOW視線を奪う ディープモーブ125R ROSE WITH A THORN トゲのある やみつきローズ605R LILAC RAINライラックに煌めくリップトップコート

2025年1月8日(水)限定発売

「ヴァレンティノ GO クッション グロウ パープルドーズ」

全2色 各12,980円(税込)

SPF50+ PA++++

カレイドスコープ(万華鏡)のように美しく反射するローマの光に着想を得た独自の多層構造パール「ローマライトコンプレックス(TM)」*1により、一日中*2、肌に立体的な輝きとクチュールなツヤを与えるクッションファンデーション。様々な光を反射して気になる肌ノイズも整えます。

メッシュ素材のフィルター(メッシュインファンデーション)によってフォーミュラが簡単に肌全体に均一に広がり、みずみずしいツヤ感と素肌のような薄づきの美しさをもたらします。スキンケア成分として、ベルガモットオイル、グリセリン、ビタミンEが配合*3されており、このケア イン フォーミュラが顔を明るい印象に導きます。

*1 ローマライトコンプレックス(TM) : 合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ケイ酸Mg、酸化スズ、酸化鉄(メイクアップ成分) *2 ヴァレンティノビューティ調べ。個人差があります。*3 すべて保湿成分

LN2 明るめ、ニュートラルLA1 明るめ、イエロー寄り、シックな印象

*表示価格は希望小売価格です

