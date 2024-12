明治34年創業の老舗酒造「山本」と人気クリエイター6名によるコラボプロダクト『NEO:SAKE』がオンラインストアにて販売開始

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易(代表取締役社長 : 宮上光喜)が運営するプロジェクト「RE:SPECTACLES(リスペクタクルズ)」 から、日本酒・クラフトジンのオンライン販売が決定。大丸松坂屋オンラインストアにて販売します。

秋田県八峰町の山本酒造が手掛ける純米吟醸「山本」と、SNSを中心に若年層から絶大な人気を博すクリエイター6名がコラボレーション。まったく新しい日本酒嗜好スタイル「NEO:SAKE」をテーマにオリジナルプロダクトを展開しています。

特設ページURL:https://respectacles.jp(https://respectacles.jp)

NEO:SAKE 販売ページ:大丸松坂屋オンラインストア(https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Search.html?keyword=%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%AF%EF%BC%9A%EF%BC%B3%EF%BC%A1%EF%BC%AB%EF%BC%A5)

商品ラインアップ

従来は緑色や茶色が採用される日本酒のボトルですが、「NEO:SAKE」シリーズでは日本酒が持つ透明感と清涼感を彷彿とさせるクリアカラーを採用。SNS総フォロワー約132万人におよぶ6名のクリエイターがアートワークを制作し、完全オリジナルのボトル&パッケージデザインに落とし込みました。

デザイン性の高いアートボトルとして刷新され、飲み終えた後はインテリアとしてもお楽しみいただけるのも「NEO:SAKE」シリーズの特徴です。

■純米吟醸NEO:SAKE(Mサイズ)純米吟醸 \7,700(税込)

イラストが映えるラベルデザインが印象的な「山本酒造」の純米吟醸。家族や友人とのパーティーや特別な日の乾杯にぴったりな、ちょうど良いサイズでご用意。ミニマルなデザインのオリジナルボックスでお届けします。

【フレーバー】爽やかな香りと、ジューシーでキレのある後味が特徴。やや辛口。「NEO:SAKE」をコンセプトに造ったオリジナルフレーバーです。

NEO:SAKE 純米吟醸 KouNEO:SAKE 純米吟醸 すしお

NEO:SAKE 純米吟醸 tamimoonNEO:SAKE 純米吟醸 ななみ雪

NEO:SAKE 純米吟醸 はまふぐNEO:SAKE 純米吟醸 5本セット

■クラフトジンNEO:SAKE(Sサイズ)クラフトジン \4,400(税込)

「山本酒造」の酒粕を蒸留して作ったクラフトジンを、描き下ろしイラストを用いたミニボトルに詰めました。イラストに合わせたカラーバリエーションで展開しています。飲み切りやすく、価格もお手に取りやすいミニサイズタイプです。飲み終えた後もインテリアとしてお楽しみいただけます。

【フレーバー】30種類を超える国内外のボタニカルを使用した日本酒ベースのクラフトジン。森林を連想させる香りが特徴。

NEO:SAKE クラフトジン KouNEO:SAKE クラフトジン すしお

NEO:SAKE クラフトジン tamimoonNEO:SAKE クラフトジン ななみ雪

NEO:SAKE クラフトジン はまふぐNEO:SAKE クラフトジン 5本セット

純米吟醸・クラフトジン 販売ページ

大丸松坂屋オンラインストア(https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/Search.html?keyword=%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%AF%EF%BC%9A%EF%BC%B3%EF%BC%A1%EF%BC%AB%EF%BC%A5)

さらに、お酒のオンライン発売に合わせ、オリジナルマルチプルアートの追加受注販売も行います。このプロジェクトでしか手に入らないスペシャルなアイテムです。この機会をお見逃しなく。

■マルチプルアートtamimoon

背面に透過オーロラフィルム、前面に高精細UVプリントを施した特別なアート作品。

オーロラフィルムを使 用することで、光によって見え方が変わる仕様となっております。

\165,000(税込)

Kouすしおななみ雪はまふぐ

■マルチプルアート はくいきしろいペイントver.tamimoon with はくいきしろい

オーロラバック複製原画に、「はくいきしろい」氏が1点ずつグラフィックペイントを施しました。ハンドペイントのため1枚1枚が異なる表情となり、世界に1つの個性的なアートワークを楽しめます。

同じものは二つとない、あなただけの複製原画をお楽しみいただけます。

\275,000(税込)

Kou with はくいきしろいすしお with はくいきしろいななみ雪 with はくいきしろいはまふぐ with はくいきしろい

オリジナルマルチプルアート 注文ページ

https://caltla.com/collections/art

複製原画は数量限定アイテムです。オンラインストアでの受注後、1.5~2か月でのお届けを予定しております。

「NEO:SAKE」参加クリエイター一覧

Kou

人間と妖の共存を描くイラストレーター。SNSを中心に活動しており、主にCDジャケットのアートワーク、MVイラスト等を手掛ける。

■Official X: @tamagosan1001(https://x.com/tamagosan1001)

■Official Instagram: @kou.7684(https://www.instagram.com/kou.7684/)

すしお

アニメーター/イラストレーター

【参加作品】

新世紀エヴァンゲリヲン/キルラキル キャラクターデザイン・作画監督/プロメア 作画監督

■Official X: @sushio_(https://x.com/sushio_/)

■Official Instagram: @sushio2019(https://www.instagram.com/sushio2019/)

tamimoon

ファッションを軸に女性を描くアーティスト。

2022年2月にイラストモデル事務所『tamimoon』を設立。

同年に初画集『IDENTITY』を刊行。

■Official X: @tami_moon02(https://x.com/tami_moon02/)

■Official Instagram: @tami_moon02(https://www.instagram.com/tami_moon02/)

ななみ雪

ピクセルアーティスト。主に女の子と風景を描き、日常を切り取ったようなどこか懐かしい空気感のある作風が得意。ループアニメーションを用いたMV等の映像作品も多数制作。企業とコラボしたアパレル商品やグッズの販売も行なっている。

■Official X: @yuki77mi(https://x.com/yuki77mi/)

■Official Instagram: @yuki77mi(https://www.instagram.com/yuki77mi/)

はまふぐ

大学在学中よりイラストレーター・アニメーターとして活動する新進気鋭のクリエイター。「こんな女の子が好き」を正面から表現する同道とした構図とタッチ、キャラクターの内面まで感じさせる解像度の高さを特徴とし、若者を中心に急速に支持を集めている。

「学園アイドルマスター」シリーズMVイラスト、ZOZOTOWNコラボ企画イラスト、マクドナルドPRアニメーション、「ILLUSTRATION 2024」「VISIONS2025」(翔泳社)への掲載など、様々なフィールドで活躍の場を広げている。

■Official X: @hamafugu(https://x.com/hamafugu/)

■Official Instagram: @hamafugu(https://www.instagram.com/hamafugu/)

はくいきしろい

鑑賞者や購入者が作品をカットしステッカーとして身近な物に貼るという行為により作家と鑑賞者間との双方向的な作品を目指しています。色や質感などの作品イメージはデジタル情報から着想を得ており、自分の身体を通し創作された作品が物質世界で質量を持つことがコンセプトなので作品のインクの重さがそのままタイトルと値段になります。

■Official X: @hakuikisiroi(https://x.com/hakuikisiroi)

■Official Instagram: @hakuikisiroi(https://www.instagram.com/hakuikisiroi/)

山本酒造店について

明治34年(1901年)、秋田の県魚ハタハタ漁で有名な日本海沿岸の漁村八森村(現八峰町)に創業した蔵元、山本酒造店。「白瀑(シラタキ)」の名で愛され、昭和40年代初頭には、全国に先駆けて大吟醸酒を商品化し、東京や神戸の料亭などに提供し好評を得ました。平成22年から醸造アルコールを添加する本醸造と大吟醸を廃止し、純米、純米吟醸、純米大吟醸のみを生産する純米蔵となりました。

酒米の自社栽培や自社精米の他、酵母菌の自社培養など、こだわりを前面に押し出した付加価値の高い酒造りを行っており、2023年には醸造所を併設したカフェ、LABO and CAFE YAMAMOTO を、2024年には古民家をリノベーションした一棟貸しのお宿 山本をオープンし、国内外から訪れる日本酒愛好家を楽しませています。

山本酒造 コーポレートサイト: https://www.yamamoto-brewery.com(https://www.yamamoto-brewery.com/)

「RE:SPECTACLES(リスペクタクルズ)」とは

respect+spectacle+複数形を用いた造語で、共作、共創するパートナーに敬意をもって接し、アートを通して生まれる新たなプロダクトの可能性の創出と、一人、一社では見ることのできなかった壮大な光景に出逢う為のシリーズ型プロジェクトです。

リブランディングを命題とし、日本の伝統文化とアートワークを掛け合わせることで、全く新しいコンテンツ体験を創造します。【お酒】【お菓子】【お茶】【お花】【お皿】【お着物】など、その取り組みは多岐にわたり、企画を通じて一貫性を持ったアウトプットで生まれ変わります。