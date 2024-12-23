最大90%OFF！ STEAM Winter Sale実施中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」にて『Winter Sale』を開催することをお知らせいたします。セール期間中は、当社のPC版ゲームを最大90％OFFでダウンロード購入していただけます。

この機会に是非バンダイナムコエンターテインメントのゲームをお楽しみください。

セール特設ページはこちら :https://bnent.jp/steamwinter-info/

【セール詳細】

■セール期間：2025年1月3日(金)2:59AMまで

■セール公式サイト：https://bnent.jp/steamwinter-info/(https://bnent.jp/steamwinter-info/)

【キャンペーン対象 ピックアップタイトル】

『ガンダムブレイカー４』

20％ OFF！

『SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS』

75％ OFF！

『スーパーロボット大戦30』

67％ OFF！

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

75％ OFF！

『ドラゴンボール ファイターズ』

84％ OFF！

『SAND LAND』

50％ OFF！

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

20％ OFF！

『Tales of ARISE』

63％ OFF！

『Tales of Vesperia: Definitive Edition』

80％ OFF！

『GOD EATER 3』

90％ OFF！

『鉄拳8』

50％ OFF！

『みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー』

75％ OFF！

＊全てのセール商品は下記のボタンよりご確認いただけます。

セール特設ページはこちら :https://bnent.jp/steamwinter-info/

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ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記

『SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS』

(C)創通・サンライズ

『スーパーロボット大戦30』

(C)AS/K (C)C・ST/K・T (C)S (C)S/PLG CD (C)CLAMP・ST (C)SEGA

(C)ST・SR (C)S・F/MJPP (C)DP (C)TPC (C)E.S,T.S (C)UMPC (C)TPC (C)TAGMPC

(C)T (C)GN/D-MZFP (C)Dyn (C)PJ-S・J/S・M (C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY

(C) AIC・T.D.C/GSP (C)GN・KI・ES・TS／Dyn (C)2016 S・F/MJPP

『ドラゴンボールZ KAKAROT』

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『SAND LAND』

(C)バード・スタジオ／集英社 (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。