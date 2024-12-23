【ゼロメディア】不動産一括査定に関するアンケート調査結果

株式会社ゼロアクセル

調査結果をもとに作成された記事は以下から確認できます。

・【2024年12月】不動産一括査定サイトおすすめ14選人気比較ランキング

(アンケート記載の記事はこちら(https://zero-accel.co.jp/media/bulk-assessment/))

調査サマリー

- 最も利用者数が多く、満足度も高かった不動産一括査定サイトはSUUMO売却査定である。- 不動産売却時に査定額を比較する際、2～3社で比較する人が過半数を占めている。- 査定額への納得度で不動産会社を選ぶ人が最も多い。- 不動産一括査定サイトの選び方は『知名度の高さ』や『大手の運営』などの安心感が決め手となっている。

不動産一括査定に関する独自アンケート

ゼロメディアでは、不動産一括査定についてユーザーへの有益な情報提供になるように「実際の利用者への独自アンケート」を実施しています。アンケートの概要は以下の通りです。

アンケート調査結果

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_1_be3777aae83bf2379c36c750ec1da87c.jpg ]Q）最もおすすめの不動産一括査定サイトは？[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_2_6f79823a2bf4f1d1da94259a8529382b.jpg ]Q) どこの不動産一括査定サイトを使いましたか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_3_78ea8e8b37e30015b769160fd2f77d0b.jpg ]Q1)不動産会社の選び方で最も参考にした情報は何ですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_4_6be930043a2030a4de5077e4908dc1ae.jpg ]Q2)複数の不動産一括査定サイトを使いましたか？(一括査定サイト利用者のみ）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_5_10ec1110b028d2a36674d600a6fb19a1.jpg ]Q3)査定を依頼した不動産一括査定サイトの１番の決め手は何ですか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_6_a2fe201fd07308ec694bbc6da4d2a582.jpg ]Q4)不動産売却時には何社の査定額を比較しましたか？[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_7_bbf5e3d4eb9256b0eab53a9afdf9a9d7.jpg ]Q5)複数社で査定した人は、査定額にいくらの差がありましたか？[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_8_d682a0b1cb419a613b9c7b5e380a7a20.jpg ]Q6)最終的に選んだ不動産会社の決め手は何ですか？[表9: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/196_9_431f41726cbf36c7ce91a06392240fd6.jpg ]

ゼロメディアについて

ゼロメディア（https://zero-accel.co.jp/media(https://zero-accel.co.jp/media/)）では、金融情報や生活用品、キャリア形成、ライフスタイルに関するお役立ち情報など、生活にまつわるあらゆるジャンルのコンテンツを制作しています。

ユーザーの理想的な選択を支援し、より多くの人の生活を豊かにしていける情報提供を心がけています。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

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