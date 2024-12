【みんなのランキング】投票で決定した″クリスマスの名曲″TOP5！B′z、back number、マライアを抑えた1位は？

インフォニア株式会社

インフォニア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:野々山彰一)が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」は、670人以上の投票で決定した「クリスマスソング名曲ランキング」の結果を発表します。

1位:『クリスマス・イブ / 山下達郎』(86.0点・184人が評価)

第1位は、山下達郎が1983年に発表した『クリスマス・イブ』。イブに恋人を待つ切ない気持ちを歌ったバラードで、その美しいメロディーと歌詞が多くの人々の心に響いています。JR東海「クリスマス・エクスプレス」のCMソングとして使用されたことをきっかけに、クリスマスの定番となりました。

投票者コメント抜粋

・切なさが込み上げるクリスマスソングの名曲。

・山下達郎の柔らかい高音が耳に心地よい。

・この曲が使われたJR東海のCMもなかなか趣深い。

2位:『恋人たちのクリスマス / マライア・キャリー』(83.9点・149人が評価人が評価)

『恋人たちのクリスマス(All I Want for Christmas Is You)』は、マライア・キャリーが1994年に発表した、世界的に人気のクリスマスソングです。マライアの力強いボーカルと、ホリデーシーズンを盛り上げる華やかなサウンドが、聖なる夜に彩りを添えます。

投票者コメント抜粋

・クリスマスのわくわく感を思い出させてくれる一曲。

・イントロですでに心が躍ります♪

・マライアの高音ボイスがより楽しい気分を高めてくれる気がします。

3位:『クリスマスソング / back number』(78.5点・160人が評価)

『クリスマスソング』は、back numberが2015年にリリースした楽曲。クリスマスに恋人への想いを伝える甘くて切ないラブソングで、ボーカル・清水依与吏の繊細な歌声が印象的です。心に染み入るような歌詞は多くのリスナーの共感を呼び、日本のクリスマスシーズンにおける新たな定番となっています。

投票者コメント抜粋

・聖なる夜に好きな人のことを思う気持ちが切なく表現された1曲です。

・クリスマスソングって明るくてハッピーな曲が多いイメージだったけど、この曲は切なくて、なんだか新鮮だった。

・イントロを聞いた瞬間から、いい曲だなと思いました。

4位:『Last Christmas / Wham!』(77.3点・81人が評価)

投票者コメント抜粋:メロディーラインがとてもロマンティックでまさにクリスマスにピッタリ。

5位:『いつかのメリークリスマス / B'z』(75.1点・102人が評価)

投票者コメント抜粋:切ないけど温かさも感じる不思議な曲。

◆6位以降を含めた全結果はこちらから!投票募集中

https://ranking.net/rankings/best-christmas-songs(https://ranking.net/rankings/best-christmas-songs?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■調査概要

調査方法:「みんなのランキング」サイト上での採点式ユーザー投票

順位の決定方法:https://ranking.net/voting-rules(https://ranking.net/voting-rules?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

調査期間:~2024年12月22日

投票参加者数:678人(投票数:1,529票)

■みんなのランキングについて

「みんなのランキング」は、2019年にスタートした、ユーザー参加型のランキングサイトです。映画・アニメから歴史・文学まで、あらゆるテーマのランキングが公開されており、ユーザーの皆さんの投票で順位が決定します。不正対策など信頼につながるさまざまな施策を取り入れ、多くの人に閲覧・参加していただけるサービスを目指しています。

URL :https://ranking.net/(https://ranking.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■会社概要

インフォニア株式会社

所在地 :東京都港区西新橋1-14-2 新橋SYビル 8F

代表者 :代表取締役 野々山 彰一

設立 : 1999年9月21日

事業内容 :メディア事業/広告代理事業/ASP事業/不正対策事業

URL :https://www.infonear.co.jp/(https://www.infonear.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)