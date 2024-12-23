【千葉を応援するC-VALUEクラウドファンディング】房総横断鉄道 たすきプロジェクトが登場！

ちばぎん商店株式会社

小湊鐵道エリア | 味噌作り体験

小川屋味噌店とつくる、学びと味の物語‐小川屋味噌店が贈る味噌作り教室

【起案者】小川屋味噌店

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/ogawaya001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | デーツ菓子

くにおかチョコレートが目指すのは素朴で美しい余韻を残すデーツ菓子

【起案者】くにおかチョコレート

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/kuniokachoco002?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | 小湊鐵道×市原湖畔美術館コラボグッズ

小湊鐵道と市原湖畔美術館がコラボしてオリジナルグッズを開発したい！

【起案者】小湊鉄道開業100周年記念実行委員会

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/kominato100th001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | “生”干し芋

とろける"生"食感。農場でしか食べられない

農家秘蔵の「妖精の"生"干し芋」を特別にお届け！

【起案者】房の駅農場

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/fusanoeki001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | “竹切物語”体験ツアー

メンマを作って食べて竹林整備！！やますの"竹切物語”体験ツアー

【起案者】やます

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/yamasu001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | 逆流ツアー

進めば進むほど時代をさかのぼる!? 通称 "逆流ツアー" 参加者募集中！

【起案者】開宅舎

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/kaitaksha001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道・いすみ鉄道エリア | 特別宿泊券

地域に愛される施設に。「SHINRA YORO VALLEY」特別価格でワンランク上のお料理を。

【起案者】SHINRA YORO VALLEY by福水

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/shinrayorovalley001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki小湊鐵道エリア | 「トロッコ成人式プロジェクト」応援

日本唯一の「トロッコ成人式」開催！市原市内外から地域に通い続ける若者たちを応援してください

【起案者】のろし

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/noroshi001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasukiいすみ鉄道関連 | 「いすみ206型再塗装プロジェクト」応援

「いすみ206型」に新たな旅の物語を『いすみ206型再塗装プロジェクト』始動！

【起案者】ホテル三日月

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/mikazuki002?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasukiいすみ鉄道エリア | 特別宿泊プラン

ローブン大多喜町が提供する、《房総の豊かな味覚を堪能！いすみ産伊勢海老コース付きの特別宿泊プラン》

【起案者】ローブン大多喜町

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/roven001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimestasuki

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

「千葉のこれからに出会い、これからを応援する」がテーマの購入型クラウドファンディングサイトです（運営：ちばぎん商店株式会社）。千葉発の新しいブランドを創造し、新たなCHIBA（千葉）のVALUE（価値）を皆さまにお届けします！

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●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

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＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等





ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp