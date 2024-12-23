12月29日（日）『井上芳雄 by MYSELF』放送400回！年末恒例企画『芳雄歌合戦2024』！
株式会社ＴＢＳラジオ
出演者：井上芳雄
TBSラジオでは、12月29日（日）22時から『井上芳雄 by MYSELF』を放送します。
2017年4月に放送を開始した『井上芳雄 by MYSELF』は放送400回を迎えます。この日の放送では、2024年に同番組でゲストとデュエット曲から選出された名曲を再放送する年末恒例企画『芳雄歌合戦2024』を放送します。
出場者は、パーソナリティの井上芳雄、大貫祐一郎のほか、同番組にゲスト出演した飯田洋輔、石丸幹二、浦井健治、加賀楓、高野菜々、藤森蓮華、真彩希帆の７名でいずれも初出場となります。昨年の『芳雄歌合戦』は芳雄組が優勝しました。
『井上芳雄 by MYSELF』
放送日時：2024年12月29日（日）22:00～22:30
出演者：井上芳雄
ゲスト：飯田洋輔、石丸幹二、浦井健治、加賀楓、高野菜々、藤森蓮華、真彩希帆（五十音順）
ピアノ：大貫祐一郎
番組HP：https://www.tbsradio.jp/yoshio/
番組メールアドレス：yoshio@tbs.co.jp
番組ハッシュタグ：#井上芳雄byMYSELF