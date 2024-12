福岡市都心に位置するUNITEDLABはアジアをはじめ様々な海外アーティストの公演やアートイベントの開催が増加し、注目を集めている。

株式会社ユナイテッドラボ

福岡県福岡市中央区大名に本社を置く株式会社ユナイテッドラボは、世界的に有名なグラフィティーアーティスト、BANKSY展「天才か反逆者か」にてグランドオープン。この展覧会ではBANKSYの独特なアートスタイルとメッセージが体感できる貴重な機会となりました。

バンクシー展(2021年7月2日~10月31日)の様子

さらに、今秋には第34回福岡アジア文化賞(福岡市・公益財団法人福岡よかトピア国際交流財団)大賞を受賞した真鍋大度氏による「身体性と機会がシンクロするアート」と題した最先端メディアアートの市民フォーラムがUNITEDLABで開催されました。その選定された背景には、全国的にも注目されている福岡市による都市再開発「天神ビッグバン」の先鋒エリアであり、Fukuoka Art Next事業やスタートアップ支援が集約された「大名地区」に位置する点や、施設内ステージに大型LED(9m×5m)ビジョンを常設していることなど、メディアの多様化に伴った様々な表現者、多種多様なコンテンツに対応でき得る充実した設備が整っている事が評価されました。

福岡アジア文化賞市民フォーラムの様子1福岡アジア文化賞市民フォーラムの様子2福岡アジア文化賞市民フォーラムの様子3

また、専用のトイレシャワー完備のメイン楽屋を含む大小5部屋、特別なお客様との交流やメディア対応なども可能なサロン、海外アーティスト招聘時、特別なケータリング提供が可能な様々な設備までも完備し、24年4月に『叁缺壹 JAPAN Tour 2024 in 福岡公演』、24年9月に『John and The Locals Live in Japan 2024 福岡公演』を開催。更に、2025年2月には『ポーター・ロビンソン、SMILE!:D WORD TOUR福岡公演』も決定している。(https://www.livenation.co.jp/porterrobinson-2024)

LIVEイベントの様子(メインフロア・スタンディング1200名対応)幅9メートル、高さ5メートルの高精細LEDビジョン(メインフロア)G-SHOCK 40th Anniversary SHOCK THE WORLD LIVE FUKUOKA(2023年11月25日)BEAMS MUSIC FESTIVAL『BE FES!!』(2023年12月3日)

ユナイテッドラボは、これからも表現者のクリエイティビティを増幅し、文化・アート・音楽・LIVEの発展に寄与し、多くの人々に新しい体験を提供していきます。

UNITEDLABウェブサイト

https://unitedlab.live/