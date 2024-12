グローバルグループ「ENHYPEN」とダイドードリンコがコラボ「ENHYPEN（エンハイプン）デザイン自販機」を3カ所に設置

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:中島 孝徳、以下「ダイドードリンコ」)は、「ENHYPENデザイン自販機」(以下、本自販機)を東京・新大久保など計3か所に設置いたしました。

若い世代から大人まで楽しめる炭酸飲料「ミスティオ」シリーズの、爽快なレモンの風味と、すっきりとした後切れの良さを、より多くの方に楽しんでいただくべく、グローバルグループ「ENHYPEN」のメンバーのビジュアルを中心にデザインした「ミスティオ ENHYPEN(エンハイプン) レモンスカッシュ」を10月28日より発売しました。商品デザインは全16種類(自動販売機:8種、量販店等:8種)を揃え、商品を集める楽しさとともに、爽快感ある味わいをお届けし、おかげさまで大変好評をいただいております。

そこで今回、さらにこの商品の魅力を知っていただく施策として、ENHYPENのメンバーのビジュアルと本商品のパッケージデザインを自動販売機全体にラッピングした本自販機を企画。ダイドードリンコとのコラボならではの取り組みとして、お客様に自動販売機での購買体験を楽しんでいただければと考え、東京・新大久保や大阪・鶴橋など計3か所に設置いたしました。

今後も、当社では、より多くのお客様がお楽しみいただける環境づくりをめざし貢献してまいります。

(1)設置した「ENHYPENデザイン自販機」(2)設置場所 計3台

■東京・新大久保(東京都新宿区大久保1-12-15 株式会社韓国広場「skin holic」)

■大阪・鶴橋 (大阪市生野区鶴橋3-8-38 eKOREA TOWN駅 1F)

■大阪・西天満 (大阪市北区西天満4-3-18 MF西天満ビル)

(参考)「ミスティオ ENHYPEN(エンハイプン) レモンスカッシュ」

●商品特長

爽やかなレモンの風味と、すっきりとした後切れの良さが楽しめる味わいに仕上げました。

全16種類のパッケージをご用意しました。メンバーの様々な表情をお楽しみいただけます。

●「ENHYPEN」(エンハイプン)とは

JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックし、発売初日にミリオンセラーを達成したのに加え、K-POP歴代リパッケージアルバムの初動発売枚数の最多記録を更新した。

