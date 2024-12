世界的大ヒットゲーム 発売5周年記念イベント“DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup”名古屋・心斎橋PARCOでの巡回イベント詳細が決定！

株式会社パルコ

▲ 24年11月渋谷PARCO会場の様子

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下パルコ)は名古屋・心斎橋PARCOにて、KOJIMA PRODUCTIONSが贈る世界的人気ゲーム『DEATH STRANDING(以下デス・ストランディング)』の発売5周年を記念した、展覧会+ポップアップショップイベント【DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup】を巡回開催いたします。





ゲームクリエイター小島秀夫が創造し、ノーマン・リーダスをはじめ、マッツ・ミケルセン、レア・セドゥ、リンゼイ・ワグナーら世界的名優たちが出演するオープンワールド・アクションアドベンチャ―ゲーム『デス・ストランディング』。世界累計1,900万人以上のプレイヤー数を誇り、発売から5年を迎える現在まで多くの熱狂的なファンを抱えるゲーム作品です。

その発売5周年を記念する展覧会+ポップアップショップイベントを、11月渋谷PARCOにて開催。延べ1.2万人を動員し好評を博した本イベントを、1月17日から名古屋PARCOにて、2月7日から心斎橋PARCOにて巡回開催いたします。

展覧会場では作中で配送を行う主人公サムが訪れる「配送センター」をイメージした空間を再現し、これまで一般公開されてこなかった新川洋司氏の原画やコンセプトアートを始めとする制作資料など貴重なアーカイブの数々が公開展示。さらにKOJIMA PRODUCTIONSのシンボルである「ルーデンス」も会場内に設置され、スタジオに訪れたかのような空間でルーデンスとの写真撮影をお楽しみいただけます。新川洋司氏の原画展示は会場ごとに内容を変更予定。会場毎に新しい展示をご覧いただけます。

また、 物販会場では本展覧会オリジナル商品やLA発人気ストリートブランド「Brain Dead(ブレインデッド)」との特別コラボレーショングッズ、KOJIMA PRODUCTIONSの新作グッズなどを販売。巡回会場からはBrain Deadの各会場限定デザインのオリジナルアイテムや、5周年オリジナル商品の新作発売もございます。

是非お近くのPARCOで『デス・ストランディング』の世界を体感ください。

【巡回イベント概要】

KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO “DEATH STRANDING 5th Anniversary Exhibition & Popup”

<名古屋> ●会期/2025年1月17日(金)~2月3日(月)

※名古屋会場は展覧会と物販が同一会場です。

●会場/名古屋PARCO 南館10F・ イベントスペース(愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1)

●営業時間/ 10:00~21:00 ※最終日は18:00閉場

●WEB/ https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1572

<心斎橋> ●会期/2025年2月7日(金)~2月17日(月)

※心斎橋会場は展覧会と物販が同一会場です。

●会場/心斎橋PARCO 9F・ イベントスペース(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3)

●営業時間/ 10:00~20:00 ※最終日は18:00閉場

●WEB/ https://art.parco.jp/shinsaibashi/detail/?id=1573

●入場料/無料

●主催・企画制作/パルコ・UNITY ZERO

●企画協力/KOJIMA PRODUCTIONS

【展覧会オリジナルグッズ】

小島秀夫氏の手形を使った『デス・ストランディング』5周年オリジナルロゴや、ゲーム内に登場する美しい風景やお馴染みのキャラクター・アイコンなどを使用した、本展覧会のオリジナルグッズを販売いたします。さらに、名古屋・心斎橋会場からは5周年オリジナルの長袖Tシャツ・キャップの新作2型も追加発売が決定しました!

新商品 CAP 手形 7,700円(税込)新商品 長袖Tシャツ 手形(M/L/XL) 6,600円(税込)トレーディングアクリルキーホルダー(全5種) 660円(税込)トレーディングピンバッジ(全5種) 770円(税込)ステッカーセット (4枚入り) 770円(税込)

※本商品は購入個数制限をつけさせていただく場合がございます。詳しくは後日、HP/会場にて案内いたします。※取り扱いグッズ/購入制限は事前の告知なく変更となる可能性がございます。

【デス・ストランディング/KOJIMA PRODUCTIONSオリジナルグッズ】

『デス・ストランディング』の定番商品はもちろん、来年発売される『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の新作グッズやKOJIMA PRODUCTIONSのマスコットであるLUDENSのグッズなど、多数の人気アイテムを各巡回会場にて販売いたします。

※掲載されている商品は、取り扱い商品の一部です。

アヒルーデンス (蓄光)2,200円(税込)フライトタグ各種 990円(税込)

【「Brain Dead(ブレインデッド)」コラボレーショングッズ】

ロサンゼルス発の人気ストリートブランド「Brain Dead」と、本企画のための特別コラボレーションが実現!

1月から開催される巡回展では、米国ミリタリーウェアのパイオニア「アルファインダストリーズ」の特別モデルを使用したMA-1ジャケットと、バケットハットの2型が新商品として登場します。さらに、名古屋・心斎橋の会場では、それぞれ会場限定のアイテムが1型ずつ追加販売予定。会場限定アイテムの詳細については、追ってHP/SNSにて発表いたします。

Brain Dead x DEATH STRANDING BUCKET HAT ※販売価格は追ってHP/SNSにて案内致します。Brain Dead x DEATH STRANDING MA-1 JACKET ※販売価格は追ってHP/SNSにて案内致します。

Brain Dead x DEATH STRANDING CAP 13,200円(税込)Brain Dead x DEATH STRANDING S/S TEE 8,800円(税込)Brain Dead x DEATH STRANDING HOODED SWEAT 15,400円(税込)Brain Dead x DEATH STRANDING L/S TEE 9,900円(税込)

【Brain Dead(ブレインデッド)】

2014年に結成されたクリエイティブ集団。

各アーティストがこよなく愛するSF映画、

コミックブック、ポストパンクなどの要素を

服、家具、靴、アニメなど様々な手段で表現している。

唯一無二のグラフィックは世界中で高い人気を誇り、

数多くのブランド・企業とも多数のコラボレーション

を行なっている。

<店舗概要>

店舗名:Brain Dead Studios Harajuku

住所:〒150-0001

東京都渋谷区神宮前4丁目29-8

営業時間:11:00~20:00

電話番号:03-3401-4010

公式HP: https://wearebraindead.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/braindeadharajuku/

【名古屋PARCO/心斎橋PARCO 会場お買い上げ特典】

全3種・写真左から LUDENS/FRAGILE/CARGO ID ステッカー

名古屋/心斎橋会場内で、10,000円(税込)以上

お買い上げのお客様に「オリジナルキーホルダー」

(3種のうちどれか1種)をプレゼント!

※キーホルダーの種類はお選びいただけません。

※無くなり次第終了とさせていただきます。

※おひとり様につき、 1 点のお渡しとなります。

【ONLINE PARCO 受注販売のご案内】

本展覧会にて販売する商品は、一部商品を除きONLINE PARCOにて受注販売を実施いたします。

詳細は販売ページをご確認ください。

【ONLINE PARCO 受注販売概要】

●受注販売期間:2024年12月23日(月)17:00~2025年2月28日(金)23:59

※Brain Deadコラボ新作のBUCKET HAT/MA-1 JACKETは、1月17日(金)10:00~受注開始になります。

●販売URL:https://online.parco.jp/shop/e/e10000105/

●発送時期:2025年3月下旬以降随時発送

※場合により発送が遅延する可能性がございます。

●取扱いグッズ:本展覧会オリジナル全商品、Brain Deadコラボ商品

※販売商品のラインナップは期間中変更となる可能性がございます。

※送料は一会計毎に発生いたします。ご了承の上お買い求めください。

※Brain Deadコラボの名古屋・心斎橋限定アイテムは、各会場のみでの販売を予定しております。

【プロフィール】

『DEATH STRANDING』

Tomorrow is in Your Hands

「デス・ストランディング」は世界を変えた。人類は分断され、孤立した。サム・ポーター・ブリッジズは、未来への希望を手に、世界を再び繋ぐために歩きはじめる。

小島秀夫が創造する、かつてないゲーム体験。

主人公サム・ポーター・ブリッジズを演じるノーマン・リーダスをはじめ、マッツ・ミケルセン、レア・セドゥ、リンゼイ・ワグナーら世界的名優たちが出演する。

KOJIMA PRODUCTIONSのシンボル「ルーデンス」

『KOJIMA PRODUCTIONS』

株式会社コジマプロダクションは、ゲームクリエイター小島秀夫が “FROM SAPIENS TO LUDENS” の旗のもと、2015 年12月に設立したインディーズゲームスタジオ です。

2019年11月に発売された『DEATH STRANDING』は、プレイヤー自身のゲームプレイによって誰かと繋がり助け合う“ソーシャル・ストランド・システム”を導入し、ノーマン・リーダス、マッツ・ミケルセン、レア・セドゥ、リンゼイ・ワグナーら世界的な名優たちの出演も話題を呼びました。その後、様々な追加要素を加えた『DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT』が発売され、全世界で累計プレイヤー数1900万人を突破。さらに、映画制作・配給 会社「A24」との実写映画化プロジェクトや、2025年発売予定の続編『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を発表しました。

Xbox Game Studiosと贈る『OD』や、完全新規のアクション・エスピオナージ・ゲー ム『PHYSINT(仮題)』など、様々なプロジェクトが進行中です。

詳しくはhttps://www.kojimaproductions.jp をご覧ください。