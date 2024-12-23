¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¸ø³«¡ÛÆþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡×¤¬¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¶¦Æþ»¥»²²Ã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤ò～¤¤¤¤Æþ»¥¤ÎÆü2024～¡×¤ò³«ºÅ¡ª
Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂÌäÂê²ò·è¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎSaaS¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À± ÃÎÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¤¦¤ë¤ë¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Æþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡Ê¥¨¥Ì¥¸¥§¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¶¦Æþ»¥»²²Ã¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤ò～¤¤¤¤Æþ»¥¤ÎÆü2024～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤½¤Î¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤ò¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖULUlog¡Ê¤¦¤ë¥í¥°¡Ë¡×¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥Èµ»öURL¡§https://blog.uluru.biz/10129
¡Ö¤¤¤¤Æþ»¥¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆþ»¥»Ô¾ì¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç¤Êºâ¸»¤¬ÀÇ¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤ëÆþ»¥¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤ë¤ë¤ÎÆþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡×¤Î 10 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2018Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿µÇ°Æü¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¹¡£À©Äê¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¶¦Æþ»¥»²²Ã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×¡Ê¢¨2¡Ë¤ä¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°éÀ®5¤«Ç¯·×²è¡Ê¢¨3¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¶¦Æþ»¥»²²Ã³ÈÂç¡×¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸ø¶¦Æþ»¥¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤ò´±Ì±¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬»²²è¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000049287.html
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Ê¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¡Ë
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤ò¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖULUlog¡Ê¤¦¤ë¥í¥°¡Ë¡×¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ´ðÄ´¹Ö±é ¡Ö¸ø¶¦Æþ»¥»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ»¥»²²Ã¤Î¸½¾õ¡×
¡Ö¸ø¶¦Æþ»¥»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ»¥»²²Ã¤Î¸½¾õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¦¤ë¤ë¤ÎNJSS»ö¶ÈËÜÉô¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Éô¤ª¤è¤ÓGovtech»ö¶ÈËÜÉô¤ª¤è¤ÓÄ´Ã£¥¤¥ó¥Õ¥©»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¤ÎËÌß· ÍºÂÀ¤¬¡¢¡ÖNJSS¡×¤¬¼ý½¸¤·¤¿°Æ·ï¥Çー¥¿¤ò¥Ùー¥¹¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸ø¶¦Æþ»¥»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆþ»¥»²²Ã¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó ¡Ö´±Ì±¤ÇÃµ¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸ø¶¦Æþ»¥»²²Ã¤Î¥«¥®¤È¤Ï¡©¡×
À¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎÃ´Åö¼Ô¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Æー¥Þ1¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆþ»¥»²²ÃÎ¨¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î»²²Ã°Õ¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡ÖNJSS¡×¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨4¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7³äÄ¶¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸ø¶¦Æþ»¥¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Û¤É»²²Ã°Õ¸þ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆâ³Õ´±Ë¼¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¡¢»²²Ã·Ð¸³¤Ï°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¼õÃíÈæÎ¨1%¤ÎÄã¤µ¤ò²ÝÂê»ë¡£°ìÊý¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÎµÜÌî»á¤Ï1²ó¤Ç¤â¤Þ¤º»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Æþ»¥·Ð¸³¤¬Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCEspace¤Î¼ãÀô»á¤Ï¡¢Æþ»¥»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î½ñÎàÂÐ±þ¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æþ»¥»Ô¾ì¤ò¡Ö¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¤ÈÉ¾²Á¡£³ô¼°²ñ¼ÒAntway¤ÎÁ°Åç»á¤ÏÍî»¥¤Î³Î¼ÂÀ¤¬Äã¤¤Ãæ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Æー¥Þ2¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆþ»¥»²²Ã¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼êÎ©¤Æ¤È¤Ï¡©
¡ÖNJSS¡×¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸ø¶¦Æþ»¥¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼«¼Ò¤ÈÌµ±ï¡×¤È¤Î²óÅú¤¬È¾¿ôÄ¶¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦Æþ»¥»²²Ã¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâ³Õ´±Ë¼¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡×¤ÎÀ©ºî¤È¸ø³«¡¢Æâ³ÕÉÜ¤äÁíÌ³¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆþ»¥»ñ³Ê¤Î´ÊÁÇ²½¡×Åù¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆâ³Õ´±Ë¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×¤Ë¤ÆËÜÇ¯£··î¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ¡¦ÃÏÊý¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢CEspace¤Î¼ãÀô»á¤Ï¡Ö¸øÅªµ¡´Ø¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¼«¤éºî¤ëÅØÎÏ¡×¤¬½ÅÍ×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÏÆ»¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬¸øÅªµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼çÂÎÅª¹ÔÆ°¤È»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Æー¥Þ3¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸øÅªµ¡´Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï
Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸øÅªµ¡´Ø¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¡×¤¬¥«¥®¤È¤·¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¸ø¶¦Ä´Ã£»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÎºâÊÝ¸î¤Îºß¤êÊý¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢±ß³ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍ¾¾»Ô¤ÎµÜÌî»á¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ò·è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤¬¸ú²ÌÅª¤ÊÆþ»¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÄó°Æ¡£
CEspace¤Î¼ãÀô»á¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬Æþ»¥¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Æ±»Î¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢Antway¤ÎÁ°Åç»á¤Ï¡¢Ãæ´Ö»ö¶È¼Ô¤Î³èÍÑ¤¬¸øÅªµ¡´Ø¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¸úÎ¨²½¤ËÍ±×¤Ç¤¢¤ê¡¢´±Ì±¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤Î³È½¼¤¬½ÅÍ×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3.´±Ì±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤ÈÅÐÃÅ¼Ô¤¬¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº£¸åÆþ»¥»²²Ã¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÍßÅª¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸ø¶¦Æþ»¥»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤È»²²Ã³ÈÂç¤Î¥«¥®¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡ÖNJSS¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Æþ»¥¤ÎÆü¡×¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆþ»¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëº¤¤ê¤´¤È¡×¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÆþ»¥¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦¶¥ÁèÀ¡¦¸øÊ¿À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿Æþ»¥¤Î¼Â»Ü¤Ø¤Î¹×¸¥¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´±Ì±¤ò¤Ä¤Ê¤°Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¡×¤Ë¿½ÀÁ¡¦Ç§ÄêºÑ¤ß
¢¨2¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×²ñµÄ(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html)¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ÔºâÀ¯²þ³×¡¡¼è¤ê¤Þ¤È¤á2024(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/torimatome_honbun.pdf)¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¡Ë
¢¨3¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°éÀ®£µ¤«Ç¯·×²è(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/sdfyplan2022.pdf)¡ÊÆâ³Õ´±Ë¼¡Ë
¢¨4¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¸ø¶¦Æþ»¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº(https://www.uluru.biz/news/14255/)
¡ÚÆþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡×¤È¤Ï¡Û¡Êhttps://www.njss.info/¡Ë
»Ô¾ìµ¬ÌÏ25Ãû±ß°Ê¾å¤Î¡¢Á´¹ñ¤Î´±¸øÄ£¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³°³ÔÃÄÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Á´¹ñ8,500¤Îµ¡´Ø¤ÎÆþ»¥¡¿Íî»¥¾ðÊó¤ò°ì³ç¸¡º÷¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡£ÌòÌ³¤«¤éÊªÉÊ¡¢·úÀß¡¦¹©»ö¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ÎÆþ»¥¾ðÊó¤¬¸¡º÷²ÄÇ½¡£¾ðÊó¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤¬ÌÜ»ë¡¦¼êºî¶È¤Ç¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤ß¤Ç¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤âÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ï2008Ç¯¤È¶È³¦Æâ¤Ç¤âÄ¹¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÆþ»¥¶ÈÌ³¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù±ç²ÄÇ½¤ÊBPaaS¡ÖÆþ»¥BPO¡×¡Êhttps://bpo.njss.info/¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆþ»¥»ñ³Ê¥Ýー¥¿¥ë¡×¡Êhttps://nsp.njss.info¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ»¥»²²Ã»ñ³Ê¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Æþ»¥»²²Ãµ¡²ñ¥í¥¹¤ÎËÉ»ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¦¤ë¤ë¥°¥ëー¥× ³µÍ×¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë¡Êhttps://www.uluru.biz/¡Ë
ÀßÎ©¡§2001Ç¯8·î31Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤3ÃúÌÜ12-1 KDXÀ²³¤¥Ó¥ë9£Æ
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§À± ÃÎÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¢¡CGS¡ÊCrowd Generated Service¡Ë»ö¶È ¢¨CGS¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥«ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¦¤ë¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦ÅÅÏÃÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Öfondesk¡Ê¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¹¥¯¡Ë¡×https://www.fondesk.jp/
¡¡¡Öfondesk IVR¡Ê¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¹¥¯ ¥¢¥¤¥Ö¥¤¥¢ー¥ë¡Ë¡×https://ivr.fondesk.jp/
¡¦Æþ»¥¾ðÊóÂ®Êó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNJSS¡Ê¥¨¥Ì¥¸¥§¥¹¡Ë¡×https://www2.njss.info/
¡¡¡ÖnSearch¡Ê¥¨¥Ì¡¦¥µー¥Á¡Ë¢¨1¡×https://nsearch.jp/
¡¦ÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¸þ¤±¼Ì¿¿ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤¨¤ó¥Õ¥©¥È¡×https://en-photo.net/
¡¦½ÐÄ¥»£±Æ¥µー¥Ó¥¹¡ÖOurPhoto¡Ê¥¢¥ïー¥Õ¥©¥È¡Ë¢¨2¡×https://our-photo.co/
¢¡¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥·¥å¥Õ¥Æ¥£¡×¤Î±¿±Ä https://app.shufti.jp/
¢¡BPO»ö¶È ¢¨3
¡¦Áí¹ç·¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ö¤¦¤ë¤ëBPO¡×https://www.uluru-bpo.jp/
¡¦¹âÀºÅÙ¤ÎAI-OCR¥µー¥Ó¥¹¡Öeas¡Ê¥¤ー¥¹¡Ë¡×https://www.uluru-bpo.jp/eas/
¡¦¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¥Èー¥¿¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Öeas next¡Ê¥¤ー¥¹ ¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡×https://uluru-bpo.jp/easnext/
¢¨1 ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥£ー¥É¤Ë¤Æ±¿±Ä
¢¨2 OurPhoto³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ±¿±Ä
¢¨3 ³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ëBPO¤Ë¤Æ±¿±Ä
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë Ã´Åö¡§Ä¹ÅÄ
E-Mail¡§njss-research@uluru.jp