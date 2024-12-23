ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ Æ°ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¹Ö±éÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ

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Advancement of Radioactive Material Removal System Using Silver Zeolite
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Tadashi NARABAYASHI*3, Koji ENDO*2 and Sanshiro KOBAYASHI*4
*1 ÌÚÂ¼²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD.
*2 ¥é¥µ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò RASA Industries, LTD.
*3 Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Tokyo Institute of Technology
*4 ¿¹Â¼¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò MORIMURA BROS, INC.
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