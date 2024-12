v¦Á-liv ¡ß ¡ØSurvival Quiz CITY ¤ª¤Þ¤Ä¤êÊÔ¡Ù ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ô¥¤¥¢¥é ¥³¥é¥Ü¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ¡ª

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、株式会社バンダイナムコスタジオ(東京都江東区、代表取締役社長:内山 大輔)のゲームレーベル「GYAAR Studio(ギャースタジオ)」開発のサバイバルクイズアクションゲーム『Survival Quiz CITY おまつり編』Nintendo Switch(TM)版/Steam版において、「THE IDOLM@STER」シリーズを手掛けるPROJECT IM@Sによる、アイドルプロジェクト「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)」とのコラボレーションイベント「ヴイアラ コラボまつり」を本日開始したことをお知らせいたします。

クイズの結果で勝ち組と負け組にわかれて戦う『Survival Quiz CITY おまつり編』にて、ライバーアイドル上水流 宇宙(かみずる こすも)さん、灯里 愛夏(ともり まなか)さん、レトラさんによるvα-livとのコラボレーションイベント「ヴイアラ コラボまつり」が始まりました!イベント開催中は、『Survival Quiz CITY おまつり編』のランクマッチに、vα-livにちなんだクイズが出現します! ポイント報酬や、おまつりくじを引いて手に入るカスタマイズアイテムにはvα-livコラボアイテムが登場! さらに、イベントランキング上位に入ると、リアル報酬が手に入るチャンスも!

ぜひこの機会に、オンラインで集まって、特別なコラボイベント開催中の『Survival Quiz CITY おまつり編』をお楽しみください。

●基本プレイ無料!『Survival Quiz CITY おまつり編』のダウンロードはこちらから

Nintendo eShop: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000059027.html

Steam: https://store.steampowered.com/app/2328530

●『Survival Quiz CITYおまつり編』 おまつりイベント

イベント期間中に、ランクマッチをプレイするともらえる“お祭りポイント”でランキングを競い合おう!クイズにはイベントテーマの問題が多数出現し、お祭りポイント報酬や同時開催の「おまつりくじ」で入手可能なカスタマイズアイテムがイベントテーマで染まります。

■vα-livとのコラボレーションが実現! おまつりイベント「ヴイアラ コラボまつり」本日より開催!

[イベント開催期間] 2024/12/23(月)14:00 ~ 2025/1/31(金)12:00まで

イベント開催中のランクマッチに挑戦して、お祭りポイントを集めよう!お祭りポイントを貯めてもらえる報酬でvα-liv のTシャツやうちわをゲット!入手したアイテムをギャー君に装着してプレイすると、お祭りポイントの取得率アップが狙えます。

スタートダッシュで差を付けるも、毎日コツコツと積み重ねるも、勝負は一度二度にあらず。期間中の継続プレイでランキング上位を目指そう!

▼お祭りポイント報酬で入手可能なアイテム

ポイント獲得を有利に進められるほか、vα-livのメンバーが出演する生配信番組に参加する時に身につけるのにもってこいのアイテムです。

※配信会場となるゲーム内ライブ広場への参加はSteam版のみで利用可能な機能です。

■同時開催「ヴイアラ コラボまつり」おまつりくじ & アイテム単品販売が決定!

有料/無料のチケットで引くことのできる「おまつりくじ」には、さらに特別なコラボアイテムが盛りだくさん。手に入る様々なアイテムやエモートを「ギャー君カスタマイズ」で装着して、ゲームプレイや番組参加をさらに楽しもう!くじのアイテムにもお祭りポイントの取得率アップ効果があります。

また、2025年1月6日(月)より、ゲーム内メニュー「おしゃれブティック」で、新たなコラボアイテムの単品販売をすることも決定いたしました!

▼「おまつりくじ」で入手可能なアイテム/装着例

▼「おしゃれブティック」で販売予定のアイテム

■イベントランキング上位入賞でリアル報酬のチャンス! 1位報酬にはなんとvα-liv サイン色紙が登場!

お祭りポイントランキングの結果や抽選でリアル報酬ゲットのチャンス! 今回の「ヴイアラ コラボまつり」ではなんと、vα-liv サイン色紙やvα-livギャーフィギュアが登場!

『Survival Quiz CITYおまつり編』のプレイをお楽しみいただくとともに、このプレゼント企画にぜひご参加ください。

※リアル報酬のプレゼント企画に参加するには、Survival Quiz CITY公式ファンサイト「栄光と挫折あふれる狂乱の街角WEB」(https://sqcgame.com/machikado)とゲームを連携する必要があり、連携にはゲームIDとバンダイナムコIDを使用します。ご自身のゲームIDはゲーム内のメニューでご確認いただけます。

■イベント開催記念、コラボ番組配信中! vα-livのメンバーがギャー君の姿に!

「ヴイアラ コラボまつり」開催を記念して、vα-livコラボ特別番組(全4回)を『SQC おまつり編』のライブ広場よりお届けします。声優の桃井はるこさんがギャー君の姿でお届けしているSurvival Quiz CITY公式番組「モモイバルクイズシティ」に、ギャー君の姿になったvα-livのメンバーが出演!上水流 宇宙さん、 灯里 愛夏さん、レトラさんをそれぞれお迎えしたのち、最終回には3人が揃って登場します!

番組配信日:出演予定

12月11日(水)配信済み:上水流 宇宙(アーカイブ配信中 https://www.youtube.com/live/iOBSsJYKN3g)

12月23日(月)19:00~:灯里 愛夏

1月15日(水)19:00~:レトラ

1月27日(月)19:00~:上水流 宇宙・灯里 愛夏・レトラ

※各種予定は変更になる場合がございます。

番組視聴方法

↑ゲームをプレイする方もそうでない方もご利用いただけます↑Steam版ではゲーム内で「ライブ広場」にアクセス可能!

ステージを演出するアイテムを贈って番組を盛り上げたり、出演者に差し入れアイテムを贈ったり、エモートで気持ちを表現したりと、観るだけでなくライブアイテムを使用しながら一緒になってお楽しみいただける機能をご用意しています。

このほか、GYAAR Studio公式YouTubeチャンネルからもご視聴いただけます。

※ライブアイテムの使用はできません

GYAAR Studio公式YouTubeチャンネル ⇒ https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984

あなたに合った方法で、番組をお楽しみください!

「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)」概要

■「PROJECT IM@S vα-liv」とは

バンダイナムコグループが重点戦略として掲げるIP(キャラクターなどの知的財産)軸戦略の一環として、「アイドルマスター」がシリーズ20周年を迎える2025年と、その先の未来に向け発表した

「PROJECT IM@S 3.0 VISION(サードビジョン)」における、「“MR”-MORE RE@LITY-プロジェクト」(MRプロジェクト)推進に向けた新規アイドルプロジェクトとなります。

本コンテンツは、ライバー活動を行うアイドル候補生を、視聴者がプロデューサーとして、

配信を通じてプロデュースをしながらアイドルデビューに導く、ライブストリーミングを起点とした、

新たな“アイドルプロデュース体験”です。

▼PROJECT IM@S 3.0 VISION

https://www.bandainamcoent.co.jp/corporate/press/top/single.html?q=xaXDQ6wFG

※「vα-liv」の「vα」は、アルファベット小文字の「v(ヴイ)」と、ギリシャ文字の「α(アルファ)」表記となります。

<著作権表記>

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※記事ご掲載の際は必ず著作権表記をご記載ください。

■ライバーアイドル情報

灯里 愛夏(ともり まなか)

「プロデューサーさん! わたし、変わりたい!

東京でアイドル目指してがんばります!」

誕生日:7月1日 身長:158cm

血液型:B型 星座:かに座

出身地:福岡県

趣味:アイドル研究、カフェで読書、ミュージカル

特技:料理、利きアイス

現在の能力値:

https://idolmaster-official.jp/va-liv/manaka/ability

【PROJECT vα-liv】 灯里愛夏 公式チャンネル:

https://www.youtube.com/@TomoriManaka (https://www.youtube.com/@TomoriManaka)

X(旧Twitter):

https://twitter.com/TomoriManaka

上水流 宇宙(かみずる こすも)

「夢は大きくどこまでも高く、誰よりも輝くアイドルになってみせます。

プロデューサーさん、どうぞよろしくお願いいたします。」

誕生日:9月12日 身長:162cm

血液型:B型 星座:おとめ座

出身地:東京都

趣味:イラストを描くこと、ゲーム、食べること

特技:書道、地獄耳

現在の能力値:

https://idolmaster-official.jp/va-liv/cosmo/ability

【PROJECT vα-liv】 上水流宇宙 公式チャンネル:

https://www.youtube.com/@KamizuruCosmo

X(旧Twitter):

https://twitter.com/KamizuruCosmo

レトラ(サラ レトラ オリヴェイラ ウタガワ)

「名前? 長いからレトラでOKだよ!

しごできプロデューサーのみなさん、歌なら私に任せて! ばっちこい!」

誕生日:11月11日 身長:159cm

血液型:O型 星座:さそり座

出身地:埼玉県

趣味:寝ること、ネイル・メイク、雑貨集め

特技:歌、古着リメイク

現在の能力値:

https://idolmaster-official.jp/va-liv/letora/ability

【PROJECT vα-liv】 レトラ 公式チャンネル:

https://www.youtube.com/@UtagawaLetora

X(旧Twitter):

https://twitter.com/UtagawaLetora

<最大20人でハチャメチャサバイバルクイズアクション『Survival Quiz CITY おまつり編』とは>

Survival Quiz CITYへ、ようこそ!

この街の住人たちは「サバイバルクイズ」が大好き!

でも・・・、サバイバルクイズっていったい何でしょう?普通のクイズと違うのでしょうか?

サバイバルクイズ、それはクイズの結果で勝ち組と負け組に分かれて戦う理不尽なサバイバルバトルアクションゲームのことなのです!

さあ!今こそ、栄光と挫折あふれるサバイバルクイズシティへレッツゴー!

ゲームの詳細は「Survival Quiz CITY」公式サイトでCheck!⇒ https://sqcgame.com

【製品概要】

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)︎2024 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Survival Quiz CITY おまつり編

公式サイト: https://sqcgame.com

公式X: https://x.com/SQCGame_JP <@SQCGame_JP>

公式Discordサーバー:https://discord.gg/JeNCzTRRn8

GYAAR Studio

公式サイト: https://www.bandainamcostudios.com/gyaarstudio

公式X: https://x.com/GYAAR_Studio (https://x.com/GYAAR_Studio)<@GYAAR_Studio>

公式YouTube: https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/(https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/)

株式会社Phoenixx

公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

公式X: https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube: https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

