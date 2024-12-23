¡Ø¼ê±ÛÍ´Ìé LIVE TOUR 2024 OVER YOU¡ÙFINAL¡÷Zepp HanedaÇúÂ®¥é¥¤¥Ö¥ì¥ÝÅþÃå¡ª

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01.¡¡OVER YOU
02.¡¡¥â¥¬¥±¡ª
03.¡¡¼·¿§¥¨ー¥ë
04.¡¡ARE U READY
05.¡¡Snow White
06.¡¡face to face
07.¡¡everlasting
08.¡¡¤´¤ßÈ¢
09.¡¡Peaceful for you
10.¡¡¥¢¥À¥ë¥È¥Ö¥ëー
11.¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯
12.¡¡¥É¥é¥¥å¥é
13.¡¡Addict
14.¡¡Flash back
15.¡¡Lovin'U
16.¡¡Ready Steady
17.¡¡My Own Beat
E1.¡¡¥·¥Ê¥â¥ó
E2.¡¡HONEYYY
E3.¡¡SUPER SESSION
E4.¡¡ONE LIFE
¡ã2024.12.20 DAY2¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
01.¡¡wake me up
02.¡¡¥¢¥À¥ë¥È¥Ö¥ëー
03.¡¡My Own Beat
04.¡¡LUV ME, LUV ME
05.¡¡¥é¥ô¥¡¥²¥é
06.¡¡¸æ¤É¤ìÍÙ¤ì¤ä¸Ê¤¬±ñ
07.¡¡¥µ¥¤¥Àー
08.¡¡¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯
09.¡¡Encore
10.¡¡Lover
11.¡¡Venus Symphony
12.¡¡Comfort Zone
13.¡¡Come Back To Me
14.¡¡MAZE WORLD
15.¡¡MAKE ME ALIVE
16.¡¡Flash back
17.¡¡LOVE SENSATION
18.¡¡I'm coming
19.¡¡Gluttony
E1.¡¡everlasting
E2.¡¡¤³¤Î¼ê¤È¤½¤Î¼ê
E3.¡¡¥×¥í¥Ýー¥º
E4.¡¡OVER YOU
¡ÚºÇ¿·³Ú¶Ê¾ðÊó¡Û
Flash back¡¡/¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé
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Mix & Mastering Engineer¡§MasterKey @ 821Sound
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https://youtu.be/FUo8Gr-tFPI
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¡¡5/4¡¡¼ê±ÛÍ´Ìé Symphonic Concert 2023 Vol.3³«ºÅ¡ÊÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡Ë
¡¡5/11 ¼ê±ÛÍ´Ìé Symphonic Concert 2023 Vol.3³«ºÅ¡ÊµþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡Ë
¡¡6/19 Blu-ray&DVD¼ê±ÛÍ´ÌéLIVE TOUR 2024 ¡Öå« -KIZUNA-¡× ¥ê¥êー¥¹
¡¡6/19 Digital¡¡¼ê±ÛÍ´ÌéLIVE TOUR 2024 ¡Öå« -KIZUNA-¡×¥é¥¤¥Ö²»¸»ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡6/24¤è¤ê¡Ø¥¹¥Ú¥×¥é¼ê±ÛLIVE ～Music Concept～¡Ù 3¤«½ê6¸ø±é¼Â»Ü
¡¡9/6 ¹õ¥Õ¥§¥¹½Ð±é
¡¡9/8 TOMAKOMAI MIRAI FEST2024½Ð±é
¡¡10/13 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×½Ð±é
¡¡11/11 13th Digital Single¡ÖFlash back¡×¥ê¥êー¥¹¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay.¡×12·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ
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