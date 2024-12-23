º´µ×´Ö Î¶À±¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCOMPASS¡×¤è¤ê±¤¥·¥¹¥Èºî¶Ê¤Î¡ÈEYES¡É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü22»þ¤ËYouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª

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EYES (Official Music Video)
[MUSIC]
Vocals/ Lyrics: Ryusei Sakuma
Music: ±¤¥·¥¹¥È
Produced by: groovillage
[VIDEO]
Starring:
Ryusei Sakuma
Mayuri
Director: genya
Camera Assistant: yutarou
Photographer: sumitaku
Stylist: kazuma tsuda
Hair and Make Up: Miyuki Ishikawa
Car Casting: Tatsuya Matsushita
S/O to
nofreecoffee
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¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È: º´µ×´Ö Î¶À±
¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥í¥Ç¥åー¥¹: Groovillage
¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥Õ¥©¥È: Alexander Witmer
¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó: Yaguchi Eri
¥ìー¥Ù¥ë: Groovillage
ÇÛ¿®¸µ: BIG UP!
¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯: https://big-up.style/rbAfg34Rj6
Tracklist:
1. EYES| prod. ±¤¥·¥¹¥È
2. So Lucky| prod. PUSHIM
3. COMPASS| prod. Kannon Price
4. Ame_No_SeiDe | prod. Killa Nami
5. Interlude
6. NO BORDER | prod. PUSHIM
7. ·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç | prod. NODATIN
8. Ame_No_SeiDe (Remix) feat. Ashley | prod. Killa Nami
Photo by: Alexander Witmer
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