¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó¡×È¯Çä·èÄê¡ª
´á¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°ÂÆ£¤³¤¦¤¸¡Ë¤Ï¡¢
¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó¡× (¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 400±ß(ÀÇ¹þ))¤ò¡¢ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤
¤á¤é
¤°ー¤¹¤«
¤¢¤Ë¤
¤·¤å¤¬ー
¤¬¤ª¤¬¤ª
¤¬¤ë¤¬¤ë
¥â¥«¤¹¤±
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î²¼½ÜÍ½Äê
¡¦²Á³Ê¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ 400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µÌó50～57mm
¡¦À½Â¤¹ñ¡§Made in China
¡¦Ãøºî¸¢É½¼¨¡§(C)¥³¥È¥Ö¥¥ä¡¿¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¤±¤¤¤«¤¯
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡ÙºîÉÊ³µÍ×
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡Ù
2024Ç¯¤Ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡£
¿Í´Ö¤Î¤Ì¤·¤ÈÊë¤é¤¹¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤Û¤Î¤Ü¤Î¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯ËÜºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¤¬¤æ¤ë～¤¯¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡Ê¡©¡Ë¤¹¤ëÆü¡¹¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÈÊë¤é¤·¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤Á¡×¤¬¡¢Ìþ¤·¤ÈÏÂ¤ß¤Î»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò Ôè²°
µÓËÜ¡§Ãæ ¹°»Ò¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥êー¥º¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÂå ¥¥ÌÂÀ
À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤ー
ÊüÁ÷³«»Ï¡§2025Ç¯4·î
ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ìÅìÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷Í½Äê
¸ø¼°HP¡§https://kaijyu-sekai.com/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/kaijyu_sekai
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤»¤«¤¤¤»¤¤¤Õ¤¯¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸¶ºî¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥½ー¥¿
¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥¢ー¥È¤ò¡¢´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSO-TA¡¿¥½ー¥¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0032¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èòôÃ«Ä®7-3-301
HP ¡§ https://www.so-ta.com/