12·î29Æü(Æü) 20:00～¡ÚÆÃÅµ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁüÉÕ¤¡Û¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖNO.6¡×¥Ë¥³À¸ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤¬·èÄê
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖNO.6¡×¤Î¥Ë¥³À¸ºÇÂ®¾å±Ç²ñ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Ë¥³À¸¸ÂÄêÆÃÅµ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÚÆÃÅµ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁüÉÕ¤¡Û¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖNO.6¡×¥Ë¥³À¸ºÇÂ®¾å±Ç²ñ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯12·î29Æü(Æü) 20:00～
»ëÄ°URL¡§https://live.nicovideo.jp/watch/lv346383775
º£ËÒµ±Î°¡Ê»ç±ñÌò¡Ë
¸ÅÅÄ°ìµª¡Ê¥Í¥º¥ßÌò¡Ë
ÂÙ¹¾ÏÂÌÀ¡ÊÍÌÌ²¡¦¥µ¥½¥êÌò¡Ë
Æ£¸¶Í´µ¬¡ÊÇò°á¤ÎÃË¡¦Ï·Ìò¡Ë
µÈÌî·½¸ã¡ÊÎÏ²ÏÌò¡Ë
¢¨ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÏÌµÎÁ»ëÄ°¥Ñー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ï¡Ö2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²ñ°÷¸ÂÄê»ëÄ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´ÊÔ»ëÄ°¤ò¤´´õË¾¤Î¤«¤¿¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²ñ°÷¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
chÆþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ch.nicovideo.jp/25-niconama/join?return_id=lv346383775&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor)
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê»ëÄ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È´ü´Ö¡§14Æü´Ö
ºîÉÊ¾ðÊó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nelke.co.jp/stage/no6_musical/index.html
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@no6_musical(https://x.com/no6_musical)
¢£¸ø±éÆü»þ
¡ÚÅìµþ¡Û 2024Ç¯11·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì
¡ÚÂçºå¡Û 2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì ¥·¥¢¥¿ー¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ºÆ²ñ¤òÉ¬¤º¡£
¿ÍÎà¤¬²Ê³Ø¤Î¿è¤ò½¸¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ÍýÁÛÅÔ»Ô¡ÈNO.6¡É¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¦¥¯¥í¥Î¥¹¤ÇÊë¤é¤¹»ç±ñ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤½¤ÎÍ¥½¨¤µ¤òÇ§¤á¤é¤ì¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¥¨¥êー¥È¤À¡£
12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦Íò¤ÎÅþÍè¤Ë¡¢»ç±ñ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶»¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤ï¤º³«¤±Êü¤ÄÁë¡£¤¹¤ë¤ÈÆÍÁ³¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Î¾¯Ç¯¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¶ºÀµ»ÜÀß¤«¤éÃ¦Áö¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Í¥º¥ß¤ÈÌ¾¾è¤ëÈà¤ò²ðÊú¤¹¤ë»ç±ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
ÍâÄ«¡¢Èà¤ÏºÆ¤ÓÆ¨Áö¼Ô¤È¤Ê¤ê»ç±ñ¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
4Ç¯¸å¡£»ç±ñ¤Ï¥Í¥º¥ß¤òÆ¿¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¯¥í¥Î¥¹¤òÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¶¦¤Ë²¼Ä®¡¦¥í¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢»ç±ñ¤ÎÆ¯¤¯¸ø±àÆâ¤ÇÊÑ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£µ¿Ìä¤òÊú¤Åö¶É¤ØÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿»ç±ñ¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¤¹¤ó¤Ç¤Î¤È¤³¤í¤Çµß½Ð¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Í¥º¥ß¤À¤Ã¤¿¡ª
Á´¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÀ¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤À»ç±ñ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¥Í¥º¥ß¤Ï»ç±ñ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¡ÈNO.6¡É¤Î»Ñ¤ò¸ì¤ë¡£
¶öÁ³¤«±¿Ì¿¤«¡£¸ß¤¤¤ËÌ¿¤ò½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë²á¹ó¤Ê¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤À¤¬¶¯¤¯·Ò¤¤¤À¼ê¤È¼ê¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¨¡¨¡
¢£¥¥ã¥¹¥È
»ç±ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º£ËÒµ±Î°
¥Í¥º¥ß¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÅÅÄ°ìµª
º»ÉÛ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·§Ã«ºÌ½Õ
¥¤¥Ì¥«¥·¡¡¡¡¡¡ÆüÊëÀ¿»ÖÏ¯
ÍÌÌ²¡¦¥µ¥½¥ê¡¡ÂÙ¹¾ÏÂÌÀ
Çò°á¤ÎÃË¡¦Ï·¡¡Æ£¸¶Í´µ¬
¥¨¥ê¥¦¥ê¥¢¥¹¡¡¸µÜÆºÚÅ¦
»ÔÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»³ºê´¶²»
ÃÓÅÄ¹ÒÂÁ¡¡ÀÐÌîÞæµ®¡¡ÅÄÂå ÌÀ¡¡¾¾Åç¼ëÎ¤¡¡Â¼ÅÄ°ì¼Ó¡¡»³ÀîÂçÃÒ
²ÐÍõ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ³¨²ÃÆà»Ò
ÎÏ²Ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÌî·½¸ã
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§¤¢¤µ¤Î¤¢¤Ä¤³¡ÖNO.6¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦²»³Ú¡§Àõ°æ¤µ¤ä¤«¡ÊOne on One¡Ë
¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡¦¿¶ÉÕ¡§áÄ´ÖÎ¤Èþ
¶¨ÎÏ¡§Ì¡²è¡¦ÌÚÇµ¤Ò¤Î¤
(C)¤¢¤µ¤Î¤¢¤Ä¤³¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖNO.6¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥Ë¥³¥Ë¥³¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2.5¼¡¸µÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦ÇÐÍ¥¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î·î³Û¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÀ©¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¡Ö±½¤Î¥Ë¥³¥á¥ó¾ðÊó¶É¡×¤ä¡¢¡Ö¿·Àµ½Ó¤ÈÌî¸ý½à¤Î¥Ë¥³À¸¥²ー¥à¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤É¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¡£
ÉñÂæ¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤ÎÂ¾¡¢ÉñÂæ¤Î²áµîºîÉÊ¤ä»öÁ°ÆÃÈÖ¤Ê¤É¤âÊüÁ÷Ãæ¡£
2.5¼¡¸µ¤ä¤Ã¤Ñ¥Ë¥³¥á¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)