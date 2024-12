U-NEXTÆÃÊÌ¶¨»¿¤Î¡ÖTHE ALFEE 2024 Wind of Time £µ£°Ç¯ÌÜ¤Î²Æº×¤ê¡×2¸ø±é¤òÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª¡Ö¹â¸«Âô½ÓÉ§²òÂÎ¿·½ñ¡×¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「U-NEXT Presents THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り Supported by 第一興商」の模様を、2025年2月22日(土)、23日(日)に独占ライブ配信いたします。

今年8月、ついにデビュー50周年の大台に到達した3人組ロックバンドTHE ALFEE。U-NEXT特別協賛で開催された、恒例の夏の大型ライブ「THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り」では、2日間で約4万人を動員し、Kアリーナ横浜に集まったファンと共に喜びを分かち合いました。

この度U-NEXTでは、2日間に渡り開催された公演の模様を2025年2月に独占ライブ配信いたします。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。「星空のディスタンス」や「夏しぐれ」など、THE ALFEEを代表する楽曲はもちろん、31名のオーケストラによるクラシックアレンジなど、見どころ満載で送る2日間の模様はファン必見です。





また、高見沢俊彦の魅力を解き明かすU-NEXTオリジナル番組『高見沢俊彦解体新書』の最新エピソードを本日より配信いたします。第4話では、堂本光一がインタビュワーとして登場。長年バンドを引っ張ってきた高見沢のリーダー論について語りつくします。さらに、U-NEXTではTHE ALFEEの過去のライブ映像も多数独占配信中です。ぜひ併せてお楽しみください。

U-NEXT Presents THE ALFEE 2024 Wind of Time 50年目の夏祭り Supported by 第一興商

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007379

ライブ配信:2025年2月22日(土)19:00~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2025年3月8日(土)23:59まで





視聴料:4,000円(税込)

※2025年3月8日(土)21:00まで販売





【配信公演】

8月17日 神奈川・Kアリーナ横浜 公演

DAY2

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007380

ライブ配信:2025年2月23日(日)19:00~ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第~2025年3月9日(日)23:59まで

視聴料:4,000円(税込)

※2025年3月9日(日)21:00まで販売





【配信公演】

8月18日 神奈川・Kアリーナ横浜 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

(C)PROJECT III高見沢俊彦解体新書#4 リーダーの美学 interviewer 堂本光一

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0162819

【配信形態】見放題

【THE ALFEE 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011625

