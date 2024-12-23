£³£°Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤â¤¦°ìÅÙ -¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY £²nd¡Ù³«ºÅ¡ªー
¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY 2nd
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÊÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿£³£°Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡×¤ò¡¢£²£°£²£µÇ¯£²·î£²£¶Æü¡Ê¿å¡¦µÙ±àÆü¡Ë¤ËºÆ¤Ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á°²ó£±£°·î¤Ë³«ºÅ¤·¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè£±²ó¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY £²nd¡¡³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£²·î£²£¶Æü¡Ê¿å¡¦µÙ±àÆü¡Ë¸áÁ°£±£°»þ£³£°Ê¬～¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨¼õÉÕ³«»Ï¡§¸áÁ°£±£°»þ£°£°Ê¬
Äê°÷¡§£±£°£°Ì¾
ÎÁ¶â¡§£²£°,£°£°£°±ß¡¿Ì¾
¡¡¡¡¡¡¢¨£´ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡Ê£³ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡ËÃë¿©ÎÁ¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡ÊÃó¼Ö¾ìÎÁ¶â¤ÏÅöÆüÌµÎÁ¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À£´Æ¬¤ËÉ¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ê£²¡Ë¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAYÆÃÊÌ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ê£³¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/40302/table/906_1_6d28e4d032f1f07ef86b9840bf90c5c9.jpg ]
¡¡16¡§00¡¡¡¡¡¡½ªÎ»
¢¨±«Å··è¹Ô¡£Å·¸õ¡¢Æ°Êª¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤ê°ìÉôÆâÍÆÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²ÃÊýË¡¡ä
PassMarket¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ£±²ó¤Î¤ß£²Ì¾Ê¬¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/029yh6z8k0641.html
¡ã¿½¹þ¡ä
¢£¼õÉÕ´ü´Ö
£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£²£µÆü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°£±£±»þ£°£°Ê¬～£²£°£²£µÇ¯£±·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£±£±»þ£µ£¹Ê¬
¢£ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½
£²£°£²£µÇ¯£±·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸áº¢
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¼èÆÀ´ü´Ö
£²£°£²£µÇ¯£±·î£·Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸áº¢～£²£°£²£µÇ¯£±·î£±£³Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å£±£±»þ£µ£¹Ê¬
¡¡
¢¨½ÅÊ£±þÊç¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¼èÆÀ´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚHAPPY PANDA £³£°th¡Û
¡¡£±£¹£¹£´Ç¯£¹·î£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö±ÊÌÀ¡Ê¤¨¤¤¤á¤¤¡Ë¡¦ÍÖÉÍ¡Ê¤è¤¦¤Ò¤ó¡Ë¡×¤Î£²Æ¬¤¬Íè±à¡¢ÆüÃæ¶¦Æ±ÈË¿£¸¦µæ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£¹·î£¶Æü¤Ë£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢£³£°Ç¯¤Î¶¦Æ±ÈË¿£¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï£±£·Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Î°éÀ®¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£±£³Æ¬¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½Ð²ñ¤¤£²£°Æ¬°Ê¾å¤Î»ÒÂ¹¤¬ÃÂÀ¸¡¢¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÈË±É¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢£²£°£²£´Ç¯£¹·î£¶Æü～£²£°£²£µÇ¯£²·î£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Î£¶¤«·î´Ö¤ò¡ÖHAPPY PANDA £³£°th¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢µÇ°¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë´ë²è¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÆüÃæ¶¦Æ±ÈË¿£¸¦µæ¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.aws-s.com/panda_breeding_and_research/
¡¡
¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌ¿¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼é¤ë¤Ù¤µ®½Å¤ÊÌ¿¤Ï¡¢³§¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Ø·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¤ò´ê¤¤¡¢ÆüÃæ¶¦Æ±ÈË¿£¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈË¿£¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¡ÖSDGsÀë¸À¡¦¥Ñー¥¯¥Ý¥ê¥·ー¡×¡Û
https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/
¡¡¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë Ì¤ÍèÁÏÂ¤¥Ñー¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ËSmile¡Ê¤·¤¢¤ï¤»¡Ë¤¬°î¤ì¤ëË¤«¤ÊÌ¤Íè¤ÎÃÏµå¤Î»Ñ¤ò¥Ñー¥¯¤ÇÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥¯¤È¤¤¤¦¡É¾®¤µ¤ÊÃÏµå¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Ì¿¤¬¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Á³¤ä»ñ¸»¤¬½Û´Ä¤·ºÆÀ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎSmile¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡SDGs¤È¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSustainable¡¡Development¡¡Goals¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç£²£°£³£°Ç¯¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î£±£·¤Î¥´ー¥ë¤È£±£¶£¹¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£±£µÇ¯£¹·î¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£±£¹£³¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¹ñºÝÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£