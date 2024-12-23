¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û¸÷¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¾¾Èø¹â¹°¤¬Î¨¤¤¤ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖEMISSION(¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó)¡×¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò´ØÀ¾½é³«ºÅ¡£¸÷¤Îµ±¤­¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì

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Prism Flower #3(5¼ïÎà/¥Ùー¥¹¡§¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¶âÂ°)40,850±ß～49,590±ß
Prism Vase + Prism Flower #1(Prism FlowerÀìÍÑ¥Ùー¥¹¡§¥×¥ê¥º¥à¥¬¥é¥¹)31,800±ß～35,800±ß
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