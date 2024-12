¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù·à¾ìËë´Ö±ÇÁüÂè3ÃÆ¤ò¸ø³«¡ª

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、プロジェクトセカイ初となるアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』の劇場幕間映像第3弾が、本日12月23日(月)より公式Webサイトで公開したことをお知らせいたします。また、27日(金)より一部の劇場でも上映いたします。

■劇場幕間映像第3弾が2024年12月27日(金)より映画館で上映開始!

本日12月23日(月)より、本作の劇場幕間映像第3弾を公式Webサイト(https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/)にて公開いたしました。さらに、2024年12月27日(金)~2025年2月6日(木)の期間中、松竹マルチプレックスシアターズ系列の25館の映画館でも上映いたします。(期間は予告なく変更になる場合がございます。)

本映像では、"想い"の数だけ存在する「セカイ」にいる、個性豊かなバーチャル・シンガーの中の1人<歌えないミク>のために、一歌たちが奮闘する姿が描かれています。さらに、初公開となる、閉ざされた窓のセカイに漂う初音ミクの幻想的なシーンをはじめとした印象的な映像が盛り込まれています。

劇場版公開まで残り1か月を切った今、ミクと一歌たちが紡ぐ誰も見たことのない新たな「セカイ」が皆さまをお待ちしております。ミクが届けたい歌に込められた想いの行方を、ぜひ劇場でお確かめください。

劇場幕間映像: https://youtu.be/VUunWJl_4s4

対象の劇場は以下の通りです。

MOVIX仙台、MOVIX伊勢崎、MOVIX宇都宮、MOVIXつくば、MOVIX柏の葉、

MOVIXさいたま、MOVIX川口、MOVIX三郷、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、東劇、

MOVIX亀有、MOVIX昭島、MOVIX橋本、MOVIX清水、MOVIX三好、MOVIX京都、

MOVIX堺、なんばパークスシネマ、大阪ステーションシティシネマ、MOVIXあまがさき、

MOVIX日吉津、MOVIX倉敷、MOVIX周南、熊本ピカデリー

■作品概要

〇タイトル

劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

〇公開日

2025年1月17日(金)

〇イントロダクション

原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の"本当の想い"が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の"本当の想い"そして「自分の歌」を見つける物語を描き、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーも登場するアプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(略称:「プロセカ」)。

本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれます。

〇あらすじ

「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」

CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。

後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、歌を届けたい人たちがいるのに、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も同じように出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる―。

〇キャラクター紹介

・初音ミク

とある人々に「歌を届けたい」と願っているが、その歌はノイズ混じりで届けられず、思い悩んでいる。

■STAFF

原作:セガ / Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア

監督:畑 博之

脚本:米内山 陽子

キャラクターデザイン/総作画監督:秋山 有希

サブキャラクターデザイン/総作画監督:辻 雅俊

プロップ設定:牧野 博美

美術監督:鈴木 くるみ

美術設定:塩澤 良憲

撮影監督:岩井 和也

色彩設計:手嶋 明美

CGIディレクター:小川 喬右 鈴木 晴輝

編集:高橋 歩

音響監督:明田川 仁

音響効果:上野 励

音響制作:マジックカプセル

音楽:宝野 聡史

アニメーション制作:P.A.WORKS

配給:松竹

製作幹事:サイバーエージェント

製作:「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

■CAST

初音ミク:ORIGINAL CV BY 藤田 咲

鏡音リン・鏡音レン:ORIGINAL CV BY 下田 麻美

巡音ルカ:ORIGINAL CV BY 浅川 悠

MEIKO:ORIGINAL CV BY 拝郷 メイコ

KAITO:ORIGINAL CV BY 風雅 なおと

星乃 一歌:野口 瑠璃子

天馬 咲希:礒部 花凜

望月 穂波:上田 麗奈

日野森 志歩:中島 由貴

花里 みのり:小倉 唯

桐谷 遥:吉岡 茉祐

桃井 愛莉:降幡 愛

日野森 雫:本泉 莉奈

小豆沢 こはね:秋奈

白石 杏:鷲見 友美ジェナ

東雲 彰人:今井 文也

青柳 冬弥:伊東 健人

天馬 司:廣瀬 大介

鳳 えむ:木野 日菜

草薙 寧々:Machico

神代 類:土岐 隼一

宵崎 奏:楠木 ともり

朝比奈 まふゆ:田辺 留依

東雲 絵名:鈴木 みのり

暁山 瑞希:佐藤 日向

■公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie

■公式X

https://x.com/pjsekai_movie

■『劇場版プロジェクトセカイ壊れたセカイと歌えないミク』著作権表記

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。