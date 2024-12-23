¡Ú³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡Û ¡ã¿ä¤·³èÃæ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤òÂçÊç½¸¡äÌ´¤Î¿ä¤·³è¥ëー¥à¿·Àß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡ß¿ä¤·³èÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢Oshicoco¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬»ÏÆ°
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅïÊý»Ë¹¬¡Ë¤Ï¡¢³«¶È25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô10Ëü¿Í¡Ö¿ä¤·³è±þ±ç¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¿ä¤·³èÀìÌç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒOshicoco¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3-32-2¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Â¿ÅÄ²ÆÈÁ¡Ë¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Î½ÉÇñ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ä¤·³èÅö»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ÈÌ´¤Î¿ä¤·³è¥ëー¥à¡É¤ò¤´Äó°ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³èÅö»ö¼Ô¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¡ÈÌ´¤Î¿ä¤·³è¥ëー¥à¡É
ËÜ¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ï¡¢¡È¿ä¤·³èÁØ»²²è·¿"¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¡¢¤ªÉô²°¤ÎÆâÁõ¤ä¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ò¥¢¥ó¥±ー¥È·Á¼°¤Ç²óÅú¤òÊç½¸¡£2025Ç¯4·î¤Î½ÉÇñ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ´ë²è¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤òSNS¾å¤Ç¸ø³«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ä¤·³èÁØ¤È¶¦¤Ëºî¤ë¡ÈÌ´¤Î¿ä¤·³è¥ëー¥à¡É¤ÎÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¡Ê²þÁõÁ°¤Î¤ªÉô²°¥¤¥áー¥¸¡Ë
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¡×¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÎ©ÃÏ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿ËÜ´ë²è¡£¿ä¤·³èÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤Î½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¼Ô¤¬µÒ¼¼¤ÎÁë¤«¤é¼ê¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«Á÷¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¡Ö¿ä¤¹Â¦¡×¡Ö¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÆü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢OshicocoÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ëー¥à´ë²è¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢～¥ª¥¿¥¯¤¬¹Í¤¨¤ë¡ª～¡ÖÌ´¤Î¿ä¤·³è¥ëー¥à¡×¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ¾±¤¤ä¡¢¿ä¤·¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤·¡¢»×¤¤½Ð¤òµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²Ä°¦¤¯µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤ªÉô²°¤Î¤´Äó°Æ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³«¶È25¼þÇ¯µÇ°¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡ßOshicoco¿ä¤·³è¥ëー¥à¡Ê²¾¡Ë¡×ÈÎÇä³µÍ×
URL¡§https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/oshicoco/
½ÉÇñ³«»Ï¡§2025Ç¯4·î²¼½ÜÍ½Äê
Í½Ìó³«»Ï¡§2025Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
ËÜ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§³ô¼°²ñ¼ÒOshicoco¡¡https://oshicoco.co.jp/
Oshicoco¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È¿ä¤·³è¡É½÷»Ò¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯ÎÎ°è¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ë²è¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¡Ø¿ä¤·³èÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/oshikatsu_media/
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë³«¶È25¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/anniversary/
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ÅïÊý»Ë¹¬¡Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯2025Ç¯6·î1Æü(Æü)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2000Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯1·î1Æü(½Ë¡¦¿å)¤è¤ê1Ç¯´Ö¡¢³«¶È25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä³Æ¼ï¥Õ¥§¥¢¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È³Ú¤·¤¤¡É¤ò¤â¤Ã¤È-¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¢¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö³Ú¤·¤µÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°£Îo.1¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÈÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë
Åìµþ¥Éー¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´ºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¡×¤Ë2000Ç¯6·î1Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£JR»³¼êÀþÆâ¤ÎÃæ¿´¡¢Îò»ËÅª°ä»º¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸µþ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´Ý¤ÎÆâ¡¦Âç¼êÄ®¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼Ö¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦ÃÏ¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥ì¥¸¥ãー¡¢´Ñ¸÷¤ËºÇÅ¬¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¤¬Êñ´Þ¤¹¤Ù¤3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡¢¡Ö´Ñ¤ë¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¡Ö´²¤°¡×¤Î¡Ö´²¤°¡×¤òÃ´¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î»Ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼3³¬¡¢ÃÏ¾å43³¬¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ï¡¢¹â¤µ155m¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ105,856.6Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Ç¡¢µÒ¼¼1,006¼¼¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥é¥¦¥ó¥¸9Å¹¡Ê¥Û¥Æ¥ë³°Ä¾±ÄÅ¹1Å¹´Þ¤à¡Ë¡¢ÂçÃæ¾®±ã²ñ¾ì15¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¿ÀÅÂ¤Ê¤É¤Îº§Îé»ÜÀß¡¢²°³°¥×ー¥ë¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
TEL¡§03-5805-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.tokyodome-hotels.co.jp/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨²èÁü¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹°Æ·ï°Ê³°¤Ç¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑ¤ä²Ã¹©¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹