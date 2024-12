2Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁÉ¤ë¥¢¥â¥ê―¤È¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥íºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÈþ¿©¤Î±ã¡ÖLe Meurice Alain Ducasse¡×¡ß¡ÖMUNI ALAIN DUCASSE¡× FOUR HANDS DINNER¤ò³«ºÅ

株式会社温故知新左:アモリ―・ブウール氏 / 右:アレッサンドロ・ガルディア―二

京都・嵐山のスモール ラグジュアリー ホテル「MUNI KYOTO by 温故知新」(所在地:京都府京都市、総支配人:アントワン・ジュエ)内、「MUNI ALAIN DUCASSE」にて、2025年2月26日(水)~27日(木)に、パリの二つ星レストラン「Le Meurice Alain Ducasse」とのコラボレーションイベント “FOUR HANDS DINNER” を開催いたします。

かつて同じキッチンに立った二人のシェフが、再会を果たす特別な2日間

フランス・パリを代表する最高級ホテル、ル・ムーリスの二つ星レストラン「Le Meurice Alain Ducasse」。アラン・デュカス氏の哲学を体現し、美食の殿堂として世界中のゲストを魅了する、このホテルのエグゼクティブシェフ、アモリー・ブウール氏と、かつてレストラン「Le Meurice Alain Ducasse」でともに腕を磨いた、「MUNI KYOTO」のエグゼクティブシェフ、アレッサンドロ・ガルディア―二が再会を果たす2日間限定のコラボレーションイベントです。

今回のコラボディナーでは、両シェフがそれぞれの感性を活かした3品ずつを提供し、デュカス・パリグループと「MUNI ALAIN DUCASSE」のソムリエたちによる、特別なワインペアリングがその味わいを引き立てます。

パリ×京都、次世代の才能豊かなシェフたちが創る美食の宴

左: アレッサンドロ・ガルディア―二 / 右: アモリ―・ブウール氏

二人の師であるアラン・デュカス氏は若き才能を世界に送り出し、次世代の育成に力を注いでいます。両シェフはその代表的な存在であり、彼の哲学を受け継ぎながら、独自の創造性を発揮する若きシェフたちです。

フランス・パリに拠点を置くアモリ―・ブウール氏は、地元の食材を最大限に活かし、サステナビリティを意識した料理を生み出します。10年以上の長きにわたりアラン・デュカス氏の哲学を継承してきたアモリ―・ブウール氏は、フランス料理の伝統に根ざしながらも、新たな視点を取り入れた革新性の光る料理が特徴です。

一方で、日本・京都に拠点を置くアレッサンドロ・ガルディア―二は、彼のルーツであるイタリア、アラン・デュカス氏のもとで培ったフレンチ、そして日本の文化を融合した唯一無二の料理が特徴。京都を中心に日本各地の食材を取り入れた、コンテンポラリーなフランス料理を提供しています。

親しい友人でもある二人だからこそ実現できる、フランスと日本の文化が交差した唯一無二の料理を、ゲストに振る舞う特別なディナー。アモリ―・ブウール氏とアレッサンドロ・ガルディア―二が、再び同じキッチンで創る、至極の2日間をぜひご堪能ください。

FOUR HANDS DINNER 概要

【日 時】2025年2月26日(水)~27日(木)19:00~

【場 所】MUNI KYOTO by 温故知新 内、MUNI ALAIN DUCASSE

〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3番

【人 数】1名様~4名様(最大22名様/日)

※1名様でのご予約の場合、他のお客様と相席になる場合がございます。

※5名様以上の場合は要問合せ

【料 金】1名様 90,000円(税金・サービス料込み)

【内 容】6品の特別コース

カナッペ、アミューズ1品、前菜1品、魚2品、肉1品、デザート1品

※コースには6杯のワインペアリングが含まれています。

【お問合せ】MUNI ALAIN DUCASSE TEL:075-873-7771(10:00~18:00)

当日のご宿泊につきましても、上記へお問合せください。

コラボディナーのご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/muni-kyoto-alainducasse/reserve?menu_items%5b%5d=66f636ca070fd2cfa67a5262

※下記URLからもご確認いただけます。

https://www.tablecheck.com/shops/muni-kyoto-alainducasse/reserve?menu_items[]=663dad6d03efbcb7347a8b20

Le Meurice Alain Ducasse / エグゼクティブシェフ アモリ―・ブウールアモリ―・ブウール

ソワソンのホスピタリティスクールで学んだ後、2008年にモナコの「ル・ルイ・キャーンズ」でインターンシップを開始。2009年より6年間、パリの「プラザ・アテネ」で技術を磨く。ラセールでのスーシェフを経て、2016年には、パリのパラスホテル「ル・ムーリス」内のレストラン「ル・ムーリス・アラン・デュカス」のアシスタントシェフ・ド・キュイジーヌに就任。10年以上の経験を通じて培われた確かな手腕と、独創的かつクラシカルなフレンチへの探求心が認められ、2020年ジョスリン・エルランの後任として「ホテル・ル・ムーリス」のエグゼクティブシェフに着任。

MUNI ALAIN DUCASSE / エグゼクティブシェフ アレッサンドロ・ガルディア―二アレッサンドロ・ガルディア―二

1993年生まれ、イタリア、サンレモ出身。幼い頃から母親と祖母のそばで料理に目覚め、料理人を志して専門学校ルフィーニ・アイカルディで学ぶ。星付きホテルの厨房で研修を重ねた後、2012年にモナコのパラスホテル「オテル・ドゥ・パリ」でフランク・セルッティ がシェフを務めるアラン・デュカスのレストラン「ル・グリル」にコミとして入店、その後ファーストコミに着任しキャリアを築く。 2014年にはロンドンのホテル「ザ・ドーチェスター」内のアラン・デュカスのレストラン「ル・グリル」でシェフ・ド・パルティを務め、また2016年よりパリのパラスホテル「ル・ムーリス」内のレストラン「ル・ムーリス・アラン・デュカス」に入店、アモリ―・ブウールシェフのアシスタントシェフを務めた。10年に亘って培った経験とその手腕を認め、アラン・デュカスはアレッサンドロ・ガルディアーニを、京都にある「MUNI KYOTO」のエグゼクティブシェフに任命、2022年7月1日着任。

MUNI ALAIN DUCASSEについてMUNI ALAIN DUCASSE

世界的に名高いシェフ、アラン・デュカスが設立したデュカス・パリが手がける一つ星レストラン。京都・嵐山のホテル「MUNI KYOTO by 温故知新」内に位置し、モナコ、ロンドン、パリのアラン・デュカスのレストランで10年に亘り研鑽を重ねたアレッサンドロ・ガルディアーニがシェフを務めます。京都を中心とした日本各地の厳選食材を用い、フランス料理の技法で織りなす独創的なコンテンポラリーフレンチをご堪能ください。

公式サイト:https://muni.by-onko-chishin.com/cuisine/cuisine-muni-alain-ducasse/

MUNI KYOTO by 温故知新についてMUNI KYOTO by 温故知新

施設名 :MUNI KYOTO by 温故知新

総支配人 :アントワン・ジュエ

所在地 :〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3番

電話番号 :075-863-1110

Email :muni@okcs.co.jp

部屋数 :21室

併設施設 :レストラン、ブティック、スパ、フィットネスジム

アクセス :JR山陰線(嵯峨野線)「嵯峨嵐山駅」下車、徒歩12分

阪急嵐山線「嵐山駅」下車、徒歩11分

嵐電(京福電鉄)「嵐山駅」下車、徒歩4分

公式サイト :https://muni.by-onko-chishin.com/

Facebook :https://www.facebook.com/MUNI.KYOTO/

Instagram :https://www.instagram.com/muni_kyoto/

https://www.instagram.com/munialainducasse/

株式会社温故知新について

ホテル、旅館の運営・プロデュース・コンサルティング企業として2011年2月に創業。スモールラグジュアリーホテルを中心に老舗旅館のほか、スタジアム一体型ホテルをプロデュースするなど、「旅の目的地(=ディスティネーション)」になるほかに類例のない個性的な施設を運営しています。 2023年1月には「株主コミュニティ」を組成。 2024年1月には世界初のオフィシャル・シャンパンホテル「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」を大阪・心斎橋に開業し、4月には東京・虎ノ門の「菊池寛実記念 智美術館」併設の「カフェダイニング 茶楓 by 温故知新」、岡山県・玉野市の「道の駅 みやま公園」内にカフェ「Miyama cafe PUUT」をオープンしたほか、長崎県・雲仙市の旅館「旅亭 半水廬」の運営を開始。さらに5月より、静岡県・東伊豆町の温泉宿「伊豆・熱川温泉 粋光」の運営を開始しました。12月には長野県・白馬村に当社初となるラグジュアリーホテルコンドミニアム「ホテル ラ ヴィーニュ白馬 by 温故知新」をオープンしたほか、今後も複数施設の開業を予定しています。

<会社概要>

社名 :株式会社温故知新

代表取締役:松山 知樹

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年 :2011年2月1日

資本金 :1,000万円

事業内容 :ホテル・旅館の運営及びコンサルティング

公式サイト:https://by-onko-chishin.com/

企業情報 :https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter) :https://twitter.com/okcs_official

Instagram :https://www.instagram.com/okcs.official/