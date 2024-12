°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤ò´ÊÃ±¤Ë¡ª¡ÖZEIbit.AI byGMO¡×¡Ø¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥È¥é¥Ã¥«ー¡ÙÄó¶¡³«»Ï¡ª¡ÚGMO¥É¥á¥¤¥ó¥ì¥¸¥¹¥È¥ê¡Û

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOドメインレジストリ株式会社(代表取締役社長:塚原 廣哉)は、AIが暗号資産取引の損益計算をサポートするサービス「ZEIbit.AI byGMO」(読み:ゼイビットエーアイ)の提供を2024年12月23日(月)に開始しました。

「ZEIbit.AI byGMO」は、暗号資産取引の年末の利益確定判断に役立つ『ポートフォリオトラッカー』を搭載しています。この機能では、複数の取引所やウォレットに分散している暗号資産を一つに集約し、資産の「価値」と「数量」を自動追跡します。これにより、資産全体の状況をひと目で確認できます。主要な国内取引所に対応しているため、初心者から上級者まで幅広く活用いただけます。

また、2025年1月には新機能『AI確定申告レポート』の提供を予定し、暗号資産の確定申告が容易になるお手伝いをしてまいります。

さらに、2025年1月6日までに「ZEIbit.AI byGMO」での新規アカウント登録を行うと、2025年1月にリリースする新機能『AI確定申告レポート』を、2025年3月1日まで無料でご利用いただけます。この機会にぜひお試しください!



・詳細はサービスページをご覧ください:https://zeibit.ai/

【「ZEIbit.AI byGMO」の特徴】

「ZEIbit.AI byGMO」は、暗号資産に投資している方が抱える確定申告に関する課題を、AIで解決します。

1. 煩雑な確定申告をスムーズに

AIが取引履歴を自動で分析・分類し、損益レポートを作成。専門知識がなくても簡単に損益計算ができ、確定申告にかかる作業負担を大幅に軽減します。

2. 分散する取引データを一元管理

複数の暗号資産取引所やウォレットのデータを自動集計。これまで何時間もかかっていた作業を短縮し、効率的な資産管理が可能です。主要な国内取引所のデータも簡単にまとめられるため、多くの利用者にご活用いただけます。

3. 複雑な取引もAIが対応

DeFiやNFTなどの複雑な取引もAIが自動で分類・解析。取引データを継続的に学習し、より正確で効率的な確定申告を毎年サポートします。

【主な機能】

■新機能『ポートフォリオトラッカー』

複数の暗号資産取引所やウォレットに分散した資産を自動で追跡・集約。「資産価値」や「数量」をまとめて表示し、直感的なチャートとグラフで現状をひと目で把握できます。

■2025年1月リリース予定『AI確定申告レポート』

暗号資産取引の確定申告に必要な損益計算をAIがサポート。取引データを自動分類し、正確な損益レポートを生成することで、確定申告の負担を大幅に軽減します。

■マーケット情報とニュース配信

約13,000種類に上る暗号資産の価格変動や最新ニュースを提供。税金や市場動向に関する情報もいち早くお届けします。

【今後の展望】

GMOドメインレジストリ株式会社は、「ZEIbit.AI byGMO」を通じて、暗号資産に投資している方の資産管理や確定申告の課題解決を目指します。2025年度内には、国内すべての暗号資産取引所と主要10チェーンへの対応を予定。今後も機能の拡充を進め、最適なサービスを提供してまいります。

