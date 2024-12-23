Æ£²¬¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê·²ÇÏ¡Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÀÐ°æ ´¿¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ£²¬¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÆ£²¬GC¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î²þÁõ¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«¾ì¤«¤é56Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÆ£²¬GC¡×¤Ï¡¢Ì¯µÁ¡¢¿ºÌ¾¡¢ÀÖ¾ë¤Î¾åÌÓ»°»³¤òË¾¤àÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤È¼«Á³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿36¥Ûー¥ë¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ëÅì¥³ー¥¹¡¢ÀïÎ¬À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÀ¾¥³ー¥¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀÅª¤Ê¥³ー¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¡¢½÷À¤ä¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢¥×¥ìー»Ö¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤â´Þ¤á¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¥¾ー¥ó¤Î¶¹¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ï·µà²½¤·¤¿´ÛÆâ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁõ¾þ¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤òºÎÍÑ¡¢¤Þ¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Êー¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¡§ÏÂÉ÷¡ÊJapanese¡Ë¤ÈËÌ²¤É÷¡ÊScandinavian¡Ë¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼ç¤Ë³¤³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë²¹¤«¤ß¤äÌþ¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤¿³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍè·îËö¤Þ¤ÇÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web¡×Æâ¤ÎÆ£²¬GC ¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ä¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web ²ñ°÷¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¤â¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡À§Èó¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£²¬GC ¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÏ·µà²½¤Î²ò¾Ã¤äÄÄÉå²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢³«¾ì¤«¤é30 Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¿ï»þ±¿±Ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î²þ½¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¯ー¥Ý¥ó¡×
Æ£²¬GC ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¯ー¥Ý¥ó¼èÆÀ´ü´Ö ¡§2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç
¡¦¥×¥ìーÂÐ¾Ý´ü´Ö ¡§2025Ç¯1·î31Æü¥×¥ìー¤Þ¤Ç
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web¡×¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢Æ£²¬GC¤Ç¥×¥ìー¤µ¤ì¤ëÊý
¡¦»ÈÍÑÊýË¡¡§¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ç¤ÎÆ£²¬GC ¥×¥ìー¤ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢Web ¤ÎÆ£²¬GC ¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó²ñ°÷¥Þ¥¤¥Úー¥¸
¢¨´ü´Ö¤ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÃí°Õ»ö¹à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏAGWeb Æâ¤ÎÆ£²¬GC ¤Î¥Úー¥¸¤«¤é¾åµ¥Ð¥Êー¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì³µÍ×
Æ£²¬¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/fujioka/
½êºßÃÏ¡§·²ÇÏ¸©Æ£²¬»ÔÇòÀÐ2925
³«¾ìÆü¡§1968Ç¯10·î1Æü
¥³ー¥¹³µÍ×¡§36H¡¿12,850Y¡¿Par144
¥³ー¥¹¥ìー¥È ¡§ 69.3¡ÊÅìOUT¡¦ÅìIN/¥³ー¥é¥¤¡Ë¡§ 68.8¡ÊÅìOUT¡¦ÅìIN/¥Ù¥ó¥È¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§¡Ú¼Ö¡Û¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»/Æ£²¬IC¤«¤é£·km¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR¾å±Û¿·´´Àþ/¹âºê±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó30Ê¬JRÈ¬¹âÀþ/·²ÇÏÆ£²¬±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î»ÜÀß¼Ì¿¿
¥Õ¥í¥ó¥È
ÃËÀ¤ªÉ÷Ï¤
½÷À¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Êー
½÷À¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à
¢£Á´¹ñ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥´¥ë¥Õ¾ìÆÃ½¸ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.accordiagolf.com/special/renova23
¢¨¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò½ç¼¡»ÜÀß¤òÄÉ²Ã¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Ï2003Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ª¤è¤Ó¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢1ÅÔ1Æ»2ÉÜ32¸©¤Ë173¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤È26¤ÎÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤«¤é2024 Ç¯¡Ê¤¦¤Á2020 Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ ½¬»ÖÌî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÀ¤³¦°ì¤Î¥´¥ë¥Õ±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com/corp/