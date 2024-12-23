¡Ô¥ê¥½ー¶µ°é¡Õ¡ÖÂè22²ó¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Ë2,000Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ë·¡¡¿¿É§¡Ë¤Ï2025Ç¯£³·î23Æü(Æü)¤Ë¡ÖÂè22²ó¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡×¤òÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¾åÌî¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿´¶¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÈÀ¤³¦°ìÎ®¤Î±éÁÕ¡£
¡ÖËÜÊª¤Î·Ý½Ñ¤Ë¤Õ¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡×
¥ê¥½ー¶µ°é¤Ç¤Ï´¶À¤ÎË¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¡ÖËÜÊª¤Î·Ý½Ñ¡×¤¬À¸¤à´¶Æ°¤Ë¿¨¤ì¤ë·Ð¸³¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯ÂÎ¸³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¿Ê³Ø¡¦¿Êµé¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤âº£½Õ¤Ç22²ó¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¦ËÜ¥³¥ó¥µー¥È¡£º£²ó¤ÏÃêÁª¤Ç2,000Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎË¤«¤Ê²»¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/332_1_d3192377c42ddaa62c1de9f8bd145d36.jpg ]
´ë¶È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò»°ÃúÌÜ£±ÈÖ40¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ë·¡¡¿¿É§
URL:https://www.riso-kyoikugroup.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖTOMAS¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Ê³Ø¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Î¤Û¤«£¶¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÇÉ¸¯¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶µ°éÎ¹¹Ô»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥½ー¶µ°é¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóÃ´Åö¡ÊÂ¼Èø¡¦Ä¹Ìî¡Ë
TEL¡§03-5996-3701 / E-mail¡§info@mail.tomas.co.jp