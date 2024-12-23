¥¿¥¤»Ò²ñ¼Ò¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ
Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Î¹©¾ì²°¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à
¥Ð¥ó¥Éー²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥ó¥Éー¥°¥ëー¥×¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Î¹©¾ì²°¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢12·î¤«¤é²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÚÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³µÍ×¡Û
ÀßÃÖ¾ì½ê ¡§ Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.
È¯ÅÅÇ½ÎÏ ¡§ 1,198kW
Ç¯´ÖÈ¯ÅÅÎÌ¡ÊÍ½Â¬¡Ë¡§ 1,620MWh/Ç¯¡Ê¹©¾ì»ÈÍÑÅÅÎÏ¤ÎÌó11.7%¤ËÁêÅö¡Ë
CO2ºï¸ºÎÌ ¡§ Ìó828t-CO2/Ç¯
Bando Manufacturing (Thailand) Ltd.¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤ËÈ¯ÅÅÇ½ÎÏ998kW¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÆ³Æþ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÆ±¼Ò¹©¾ì¤ÎÅÅ¸»¹½À®¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÈæÎ¨¤ÏÌó21.3¡ó¤ËÁêÅö¤·¡¢CO2ºï¸ºÎÌ¤Ï1,546t-CO2/Ç¯(Æ±¼Ò¹©¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÌó10.5%¤Îºï¸º) ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâÁ´¹©¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Bando (India) Pvt. Ltd.(¥¤¥ó¥É)¡¢Bando Belt (Tianjin) Co., Ltd.¡ÊÃæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ¡Ë¡¢Bando Iberica, S.A.¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ê¤Éµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£