·ÀÌó¿ô¡È4,000¡É·ïÄ¶¤¨¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥È¥è¥¯¥â °ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡ÙÁ´¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Î´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¸ø³«
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÈó¸úÎ¨¤Ê»Å»ö¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Íµ¼¡¡¢°Ê²¼¥È¥è¥¯¥â¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2(https://www.anpikakunin.com/)¡×¤òÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î»öÎã¤ò61·ï¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÂçµ¬ÌÏ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️2024Ç¯¡¢61·ï¤Î»öÎã¤ò¿·µ¬¸ø³«
¤³¤ÎÅÙ¡¢»öÎãµ»ö¸ø³«³«»Ï¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿»öÎã¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2 »öÎã½¸¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»öÎã½¸¤Ç¤Ï¡¢³Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2 »öÎã½¸
https://anpikakunin.com/docs/anpi2_case-studies.pdf
»öÎã½¸¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³ÆþÇØ·Ê¡Û
- ºÒ³²»þ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤òÅÅÏÃ¡¢¥áー¥ë¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ²óÅúÎ¨¤âÄã¤«¤Ã¤¿
- Â¾¼Ò¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷ÅÐÏ¿¤ä´ÉÍýºî¶È¤Ë¹©¿ô¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿
- ¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿
¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÁíÌ³¡¦¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤¬¼êÆ°¤ÇºÒ³²»þ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¥Õ¥íー¤ò±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÍíÀè¾ðÊó¤ä²óÅú¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¾À½ÉÊ¤«¤é¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿¾ï»þ¤Î´ÉÍý¤ä¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²»þ¤Î»ÈÍÑ´¶¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
- °ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÄÌÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²óÅú¼Ô¤Î²óÅú¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤â°ì³ç´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ½¾¶È°÷¾ðÊó¤ò¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î´ÉÍý¹©¿ô¤òºï¸º¤Ç¤¤ë
- ¥È¥è¥¯¥â¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñ°ìÀÆ·±Îý(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000032205.html)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²»þ¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤ÆPDCA¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö²óÅúÁàºî¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¡×¡ÖºÒ³²»þ¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ÂÄê²ÔÆ¯¡×¡ÖÊ¿¾ï»þ¤Î´ÉÍý¹©¿ô¤Î´ÊÃ±¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ·ÑÂ³Î¨99.8%¡Ê2024Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¤Î°Â¿´´¶¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î4,000·ÀÌó¤òÄ¶¤¨¤ë¤´·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¸ú²Ì¡Û
- ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¾¿Ì¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë³ºÅöÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë²ñ°÷¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤¿
- °ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î²óÅúÎ¨¤¬90¡ó～100¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢ ¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë ½¾¶È°÷¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
- SmartHR¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ ½¾¶È°÷¾ðÊó¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤¬ÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢ ±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿
¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î²óÅú»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä²óÅúÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¿Í»ö¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤Î´ë¶È¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼️°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¤Ï¡¢4,000¼Ò°Ê¾å(2024Ç¯10·î»þÅÀ)¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤È¤Ê¤ëºÒ³²¸å¤ÎÁá´ü»ö¶ÈÉüµì¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§µ¡Ç½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐºö»Ø¼¨¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊHP¡§https://www.anpikakunin.com/
Æ³Æþ»öÎã¡§https://www.anpikakunin.com/case
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.anpikakunin.com/contact
◼️À®Ä¹¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡ÉÁª¤Ð¤ì¤ë¡É°ÂÈÝ³ÎÇ§¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë
2004Ç¯10·î23Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤Î¤È¤¡¢½¾¶È°÷¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤È¶ÈÌ³¤Î·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÛµÞ»þ¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ï¢ÍíÌÖ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¯¥â¤Ç¤ÏÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡×¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÉÁª¤Ð¤ì¤ë¡É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÈïºÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë½éÆ°ÂÐ±þ¤ä¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ç¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
¥¯¥é¥¦¥É¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÈó¸úÎ¨¤Ê»Å»ö¤«¤é²òÊü¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëSaaS´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢16,000·ÀÌó(2024Ç¯10·î»þÅÀ)Ä¶¤¨¡£½¾Íè¤ËÌµ¤¤¥µー¥Ó¥¹Ãå´ãÅÀ¡¢´ÊÃ±¤ÊÁàºî¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¡¢ Æü¾ïÅª¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤IT½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó²½¤ÎÂè°ìÊâ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§¥È¥è¥¯¥â³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊToyokumo, Inc.¡Ë
ÂåÉ½¡§»³ËÜ Íµ¼¡
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î
URL¡§https://toyokumo.co.jp
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ 4058¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯/Äó¶¡¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ
°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹2¡¡https://www.anpikakunin.com/
FormBridge¡¡https://www.kintoneapp.com/form-bridge
kViewer¡¡https://www.kintoneapp.com/kviewer
kMailer¡¡https://www.kintoneapp.com/kmailer
PrintCreator¡¡https://www.kintoneapp.com/print-creator
DataCollect¡¡https://www.kintoneapp.com/data-collect
kBackup¡¡https://www.kintoneapp.com/kbackup
¥È¥è¥¯¥â ¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡¡https://www.toyokumo.app/scheduler
¢§¥æー¥¶ー»öÎã¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥È¥è¥¯¥â¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¯¥â¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/toyokumo
¥È¥è¥¯¥âX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/toyokumo_
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÌ¾¡¢³ÆÀ½ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.toyokumo.co.jp/contact