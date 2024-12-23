¾È°æ½Õ²Â¤µ¤ó¡õÍÓµÜÈÞÆá¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»°¾å»Þ¿¥¤µ¤ó¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡Ö»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤¬ÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯2·î23Æü¤Ë³«ºÅ¡ª¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕÃæ!!
¡¡»°¾å»Þ¿¥¤µ¤ó¤¬¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥Êー¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁüÈÖÁÈ¡Ö»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¡£2025Ç¯½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾È°æ½Õ²Â¤µ¤ó¡õÍÓµÜÈÞÆá¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡2²ó¸ø±é¤Ç¡¢Âè1Éô¤Ï14:30³«±é¡¢Âè2Éô¤Ï17:30³«±é¡£²ñ¾ì¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ B2F¤Ë¤¢¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¡£»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÃêÁª¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ÚÃêÁª¼õÉÕ¡§～2025Ç¯1·î5Æü23:59¡Û
https://t.livepocket.jp/e/mikassho2025feb(https://t.livepocket.jp/e/mikassho2025feb)
»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È2025
¡¡¡Ø»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¡Ù¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÂè1¡¦Âè3ÌÚÍË20»þ¤è¤ê1½µ´ÖÌµÎÁÆ°²èÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö»îÄ°¤Ï²ñ°÷À©¡Ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Î´ë²èÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈÖÁÈÃæ¤â¤·¤¯¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ê https://x.com/mikassho ¡ËÅù¤Ç¤ª¤·¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¢¡
»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡Ê²¾¡Ë
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨2²ó¸ø±é
¡üÂè1Éô¡¡³«¾ì14:00¡¿³«±é14:30
¡üÂè2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é17:30
¡Ú½Ð±é¡Û
»°¾å»Þ¿¥¡¿¾È°æ½Õ²Â¡¢ÍÓµÜÈÞÆá¡Ê¥²¥¹¥È¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-20-7 ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ B2F¡Ë
¢Í https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÃêÁª¼õÉÕ¡Ë¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü) 23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¡§https://t.livepocket.jp/e/mikassho2025feb
£±.SÀÊ¡§²Á³Ê11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°Êý»ØÄêÀÊ³ÎÌó¡Ü¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡Ü£²L¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Î¥»¥Ã¥È
¡ö¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
¡ö»ÅÍÍ¡§¥µ¥¤¥º ¡Ä L¡Ê¿È¾æ76¡¢¿ÈÉý68¡¢¸ªÉý68¡¢Âµ¾æ59¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥éー ¡Ä 1Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢2Éô¥Ó¥ê¥äー¥É¥°¥êー¥ó
£².AÀÊ¡§²Á³Ê6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ö¾åµ£±.¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¸åÊý¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡´ØÏ¢¾ðÊó¢¡
¡Ú2024Ç¯³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ì¥Ýー¥È¡Û
2024Ç¯1·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ø»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª～Every day is a good day～¡Ù¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª ¢Í https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005053.000016756.html
¡ö½Ð±é¡§»°¾å»Þ¿¥¡¿¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡ÊÂè1Éô¥²¥¹¥È¡Ë¡¿°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÂè2Éô¥²¥¹¥È¡Ë
»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª～Every day is a good day～
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¡ü¡Ø»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¡ÙÈÖÁÈ¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢Í https://ch.nicovideo.jp/mikassho2
¡ü¡Ø»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª¡Ù¸ø¼°X
¢Í https://x.com/mikassho
»°¾å»Þ¿¥¤Î¤ß¤«¤Ã¤·¤ç¡ª
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
(C) MARINE ENTERTAINMENT