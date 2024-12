¡ÚWeb¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¡ÛÀ¤³¦Åª¤ÊUX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¶µ¤ï¤ë¡ª¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÇÆ³¤¯UXÀ®¸ù¤Ø¤Î¸°!! 1/18¡ÊÅÚ¡Ë¡Ö¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎUX¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×³«ºÅ

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は1月18日(土)、Web業界などで活躍するクリエイターの方などを対象に、無料のオンラインセミナー「データ主導のUXデザイン アナリティクスを活用してより良いユーザー体験を実現しよう」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。





※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択していただくことができます。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155379/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155379/?rls)

※締切:2025年1月18日(土) 11:00

On January 18th, (Saturday) Creek and River Co., Ltd, will hold the seminar “Data-Driven UX Design: Leveraging Analytics for Better User Experiences”.



*This webinar is available in English (original) or Japanese (interpretation).



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155376/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155376/?rls)

Application deadline:2025/1/18(SAT)11:00(JST)



本セミナーでは、データ分析を活用したUXデザインの方法を学びます。UXデザイナーはもちろん、プロダクトマネージャー、データアナリストの方々へUXプロセスを強化するためのツールと戦略を解説予定です。データ分析を通して、よりユーザー満足度を向上させるUXデザインを設計しましょう。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



<セミナーの内容>

・UXデザインにデータと分析を活用する方法

・データ駆動型の意思決定によるユーザー満足度の向上

・実際のユーザー行動に基づいたユーザージャーニーの最適化



<こんな方におすすめ>

・UXデザイナー

・プロダクトマネージャー

・データアナリスト



Explore how to use data and analytics to inform design decisions, improve user satisfaction, and optimize user journeys. Unlock the potential of data to drive impactful UX design decisions in this one-hour seminar. Learn how to use analytics to guide your design process, improve user satisfaction, and create more efficient user journeys. We’ll discuss practical ways to leverage data insights to shape UX strategies, refine user flows, and ensure that your design solutions are aligned with user behavior and business objectives.



[Key Topics Include:]

・Using data and analytics to inform UX design

・Improving user satisfaction with data-driven decisions

・Optimizing user journeys based on real user behavior

Whether you’re a UX designer, product manager, or data analyst, this seminar will provide you with the tools and strategies needed to enhance your UX processes through analytics. Sign up today to start making smarter, data-driven design decisions!

データ主導のUXデザイン アナリティクスを活用してより良いユーザー体験を実現しよう

■日時

2025年1月18日(土) 10:00~11:00



■場所

オンライン開催



■登壇者

UXデザイナー

マット・ペンナ(Matt Penna)氏

Bank of America、Disney、Berlitz、Volvo、ADPなどのブランドで25年以上ユーザー体験デザイナーとして活躍し、受賞歴もあるアートディレクター。音楽制作、ウェブデザイン、コーチングの分野でいくつかのビジネスを立ち上げている。http://uxtactical.com/



■対象

・UXデザイナー

・ゲームデベロッパー / ゲームデザイナー / ゲームプランナー

・プロダクトデザイナー

・ウェブデザイナー

・Webプロデューサー

・グラフィックデザイナー

・ユーザー / プレイヤーリサーチャー

・AIプログラマー / デベロッパー



■参加費

無料



■定員

100名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155379/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155379/?rls)

※締切:2025年1月18日(土) 11:00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「データ主導のUXデザイン アナリティクスを活用してより良いユーザー体験を実現しよう」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp

Data-Driven UX Design: Leveraging Analytics for Better User Experiences

■Date and time

2025/1/18(SAT) 10:00~11:00(JST)



■Place

Zoom



■Speaker

UX designer

Matt Penna氏

Matt Penna is an award-winning art Director 25+ years user experience designer for such brands as Bank of America, Disney, Berlitz, Volvo, ADP. He has also started several businesses in the areas of music production, web design, and coaching. His most recent venture, UX Tactical, is a consulting and education company.

http://uxtactical.com/



■Participants

・Game developer

・Game designer

・Game planner

・Product Designer

・Web Designer

・Web Producer

・Graphic Designer

・UX Designer

・AI Programmer / Developer



■Entry fee

free



■Capacity

100 people



■Organizer

CREEK and RIVER Co., Ltd.

https://www.cri.co.jp/



▼Please sign up from below.

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155376/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/155376/?rls)

Application deadline:2025/1/18(SAT)11:00(JST)



【Contact】

CREEK & RIVER Co., Ltd. PEC

In charge of the webinar " Data-Driven UX Design: Leveraging Analytics for Better User Experiences“

Email:inquiry.prolang@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



