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https://prtimes.jp/i/67791/148/resize/d67791-148-d741e15c8fb940cfc406-0.png ]ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡¢¤ªÀµ·îÍÑ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤¬136Ì¾¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Î¿©´ï¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢64Ì¾¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó3³ä¤ÎÊý¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¿©Âî¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿·Ç¯¤Îµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¹ë²Ú¤Ë±é½Ð¤¹¤ëROKKAKU¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªÀµ·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ROKKAKU¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ÇºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/67791/148/resize/d67791-148-af180f186a1f23424c29-5.png ]ROKKAKU¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÇó²¡¤·µ»½Ñ¤Çºî¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂ»æ¤äÈ¤¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£Çó²¡¤·½ËÈ¤¡ÖÀéÄ»¡×[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/67791/148/resize/d67791-148-ffeaa6742cd3d3174a4d-6.png ]Çó²¡¤·¸æÁ·Éß»æ¡ÖÀéÄ»¡×[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/67791/148/resize/d67791-148-cb98fca90af035540869-7.png ]Çó²¡¤·¥³ー¥¹¥¿ー¡ÖÀéÄ»¡×[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/67791/148/resize/d67791-148-e965b9fab799c7313b87-8.png ]Çó¤¬µ±¤¯Èþ¤·¤¤¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¹ë²Ú¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤ªÀµ·î¤ò¤¼¤Ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://rokkaku-futaba.jp/products/%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2/¢§³ÚÅ·»Ô¾ìhttps://item.rakuten.co.jp/futabaonlineshop/c/0000000274/?s-id=Shop_SmartPhone_Ctgry_BigbannerFl_5¥Õ¥¿¥Ð³ô¼°²ñ¼Ò³µÍ×¡ÚËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡Û¢©466-0058 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