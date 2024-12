¡ÚG123¡ÛPayPay¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÇºÇÂç10¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»È¤¨¤ëPayPay¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª

CTW株式会社

CTW株式会社は、普段から遊んでくださっている皆様に感謝の気持ちをこめて最大10%ポイント付与の「最大10%戻ってくるPayPayクーポン」キャンペーンを開催いたします。

■PayPayアプリから事前にクーポンを獲得して1円以上のお支払いで、ポイントが戻ってくる!

キャンペーン期間中、ゲームへの課金前に PayPayアプリの「クーポン」ページ から「G123」のクーポンを取得してください。

その後、G123のゲームにログインし、PayPayで決済を行うと、10%(最大500円相当)のポイントが戻ってきます。

※ポイント付与を受けるには、決済前に必ずクーポンを取得しておく必要がありますので、ご注意ください。



■キャンペーン概要

開催期間:2024年12月23日(月)~1月5日(日)

特典:課金額の10%(最大500円相当)のポイント付与 (予算がなくなり次第で終了)

参加方法:

1、アプリ「PayPay」を起動し、「クーポン」ページへ移動

2、ブランド一覧から「G123」を選択し、「クーポン」を獲得。

3、クーポンページのボタンから、お好きな「G123」ゲームへ遷移。

4、PayPayを使って決済をすれば、参加完了!

■キャッシュレス決済サービス「PayPay」について

大型チェーン店はもちろん、中小規模の店舗や、自動販売機、タクシー、公共交通機関などへの支払いまで、日本全国に拡大し続けているキャッシュレス決済サービスです。オンラインサービスでの支払いや公共料金の請求書払いなど、さまざまな決済シーンでも利用できます。また、ユーザー間で残高のうち、PayPayマネーおよびPayPayマネーライトを手数料無料で「送る・受け取る」(送金または譲渡とその受け取り)機能や、PayPayポイントを提携するサービス事業者のポイントと交換することにより、当該事業者の提供する投資の疑似体験ができる「ポイント運用」サービスなど、決済以外にも便利な利用方法が広がっています。さらに、24時間365日相談可能な電話窓口を設置し、万が一被害にあった場合の補償制度を設けるなど、ユーザーに安心してご利用いただける環境づくりを行っています。



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

