¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯ ¤·¤ª³è¡×¥¤¥Ù¥ó¥È ～¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤ª¤·¤ª¤Ç ¤ª¤¤¤·¤¯·ò¹¯～ ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡ºë¶Ì¸©¤È¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯ ¤·¤ª³è¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºë¶Ì¸©Ì±¤ÎÊ¿¶Ñ¿©±öÀÝ¼èÎÌ¤Î¸º¾¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤ª¤·¤ª¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤ä¿©ÉÊ¡¢Ä´Íý¤Î¹©É×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1 ³«ºÅÆü»þ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
¡¡Î¾Æü 10»þ¤«¤é17»þ
2 ³«ºÅ¾ì½ê
¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë±ºÏÂÈþ±à 1³¬¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³ー¥È Â¾ ¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎÐ¶è¡Ë
3 ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Í¤é¤¤
¡¡¿©±ö¤ÎÂ¿ÎÌÀÝ¼è¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤ä°ß¤¬¤ó¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ4Ç¯¤Îºë¶Ì¸©Ì±¡Ê20ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¿©±öÀÝ¼èÎÌ¤Ï10.3g¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î9.7g¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ11Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ¿©±öÀÝ¼èÎÌ¤ò7.5gÌ¤Ëþ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯ ¤·¤ª³è¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯ ¤·¤ª³è¡×¤Î¼èÁÈ¤òÌÜ¤ÈÀå¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4 ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤ª±ö¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¹ÖºÂ¡¢¥á¥Ë¥åー¤Î¾Ò²ð
- ¤¢¤Ê¤¿¤Î±öÊ¬¡¦ÌîºÚÀÝ¼è¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
- ¸º±ö¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð
- ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë¡¡¡¡Åù
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡ÊÝ·ò°åÎÅÉô ·ò¹¯Ä¹¼÷²Ý ·ò¹¯Ä¹¼÷Ã´Åö
¡¡Ä¾ÄÌ 048-830-3585
¡¡E-mail: a3570-04@pref.saitama.lg.jp