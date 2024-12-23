¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ø¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÀ100¡ó¤Î¼Â¼ÁºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏ¶¡µë¤ò³«»Ï
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦½»¤Þ¤¤¡¦Êë¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ãæ¹þ ÂÀÏº¡Ë¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥Ê¥Í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾ ÎÉÂ§¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä´ë¶È¡¢RE100»²²Ã´ë¶ÈÅù¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¦ÃºÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÅÄÅ´Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥È PPA¢¨1¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜPPA¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤¬³«È¯¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤éÄ´Ã£¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤ò¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ë¶¡µë¡¢µÚ¤Ó´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò2024Ç¯11·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜPPA¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×5¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî¤Ë·úÀß¤·¤¿¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢²ÔÆ¯³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ç¤Ï²°¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥Ê¥Í¥ó¤«¤é¼Â¼ÁºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè100¡ó¤ÎÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11·î¤è¤ê¡¢¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÇÄÉ²ÃÀ¢¨2¤Î¤¢¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤«¤éÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤Î¥¹¥ー¥à¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜPPA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ëÍÑ¤Ë¡¢ÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾³«»Ï¤«¤é15Ç¯°ÊÆâ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÀìÍÑ¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢Á÷ÇÛÅÅÌÖ¤ò²ð¤·¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥Í¥ó¤Ï¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÅÎÏ¤ÎÈÎÇä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãë´Ö¤ËÈ¯ÅÅ¤·¤¿Í¾¾êÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¤ò»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¤ß¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÈóFITÈó²½ÀÐ¾Ú½ñ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑÅÅÎÏÎÌ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÄÉ²ÃÀ¤Î¤¢¤ë¼Â¼ÁºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍ³Íè¤ÎÅÅÎÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜPPA¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤È¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤òÁÈ¤ß¤ï¤»¤¿¥¹¥ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¤ß¤ò¼è°ú¤¹¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤È¤Îº¹³ÛÀº»»¤ò¼ç¤È¤¹¤ëÀ¼Á¾å¡¢ºòº£¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÄãÃÍ°ÂÄê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Ê¤ä¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇËÜPPA¤Ç¤ÏÆüÃæ¡¢»ö¶È³èÆ°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏÎÌ¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÎÌ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏÎÌ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Í¾¾ê¤ËÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏÎÌ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ËÁêÅö¤¹¤ëÉôÊ¬¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¼ûÍ×²È¤ËÄó¶¡¤¹¤ëºÝ¤Ëº¹³ÛÀº»»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ûÍ×²È¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÄêÅª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤ÎÅÅÎÏµÚ¤Ó´Ä¶²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏÎÁ¶â¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤Î46¡ó¤¬Ä¹´ü¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î54¡ó¤ÎÅÅÎÏ¤Î¤ß¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª»²¹Í¥¤¥áー¥¸
¢£¡Ö¥·¥Ê¥Í¥ó¤¢¤«¤ê¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î¹×¸¥
¥·¥Ê¥Í¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç³¤¤ä¿¹¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤ë¡Ö¥·¥Ê¥Í¥ó¤¢¤«¤ê¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Á³¤ò°é¤à³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥Ê¥Í¥ó¤¢¤«¤ê¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤â»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥Í¥óµÚ¤Ó¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼êË¡¤Ë¤è¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈPPA¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ä¡¢ÄÉ²ÃÀ¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³«È¯¶¯²½¡¦Æ³Æþ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ËÅØ¤á¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥È PPA ¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅÅÎÏ¹ØÆþ·ÀÌó¡§Power Purchase Agreement¡Ë¤È¤Ï¡¢¼ûÍ×²È¤¬È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤«¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅÎÏ¤È´Ä¶²ÁÃÍ¤òÄ¹´ü¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë·ÀÌó¤Ç¤¹¡£±ó³ÖÃÏ¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤«¤éÁ÷ÇÛÅÅÌÖ¤ò²ð¤·¤Æ¼ûÍ×²È¡ÊËÜ·ï¤Î¥±ー¥¹¤Ç¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¿·ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¡Ë¤ØÁ÷ÅÅ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡ÄÉ²ÃÀ¡Êadditionality¡Ë¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÁªÂò¤·¤¿Ä´Ã£ÊýË¡¤¬ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÂåÂØ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´Ã£¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜPPA¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾³«»Ï¤«¤é15Ç¯°ÊÆâ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤«¤éÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÈó²½ÀÐ¾Ú½ñ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÀ¤ò½¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://sinanengroup.co.jp/
¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1927Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦½»¤Þ¤¤¡¦Êë¤é¤·¤ÎÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È½»¤Þ¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÇÃÏ°è¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー²·¡¦¾®Çä¼þÊÕ»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Èó¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡Ê¼«Å¾¼Ö»ö¶È¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡¢´Ä¶¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È¡¢¹³¶Ý»ö¶È¡¢·úÊª°Ý»ý´ÉÍý»ö¶ÈÅù¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ä¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥Í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://sinanen.com/
¥·¥Ê¥Í¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥Ê¥Í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅê»ñ¡¢ÅÅÎÏÈÎÇä¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥Í¥ó¤¢¤«¤ê¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://sinanen.com/project/
¥·¥Ê¥Í¥ó¤Ç¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±SDGs¤ÎÌÜÉ¸14¡Ö³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤í¤¦¡×¡¢ÌÜÉ¸15¡ÖÎ¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡×¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤ë¡Ö¥·¥Ê¥Í¥ó¤¢¤«¤ê¤Î¿¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤äÎ¦¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿¹¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍC.W.¥Ë¥³¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿¹ºâÃÄ¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë¡×¡¢³¤¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´Û¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡×¡¢¹ñÌ±»²²Ã¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¹ñÅÚÎÐ²½¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¤Î¥«¥¯¥ì¥¯¥Þ¥Î¥ß¤Î°éÀ®¤È³¤ÍÎ¤Ç¤ÎÊÝÁ´¡¦Éü¸µ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖÀ¥ÎÉ³ÀÅç¡¦¥¯¥Þ¥Î¥ß°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É ²Æì¡Ê²Æì¸©¡Ë¡×¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â°ì½ï¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä´ë¶È¡¦RE100»²²Ã´ë¶ÈÅù¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¤ÎÆ³Æþ·×²è¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÆ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ª¤è¤ÓÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¤Î¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢AmazonÍÍ¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±ÍÍ¡¢NTT¥°¥ëー¥×ÍÍ¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×ÍÍ¡¢Ä¹À¥»º¶ÈÍÍ¡¢¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àÍÍ¡¢GoogleÍÍ¡¢¥¢¥º¥Ó¥ëÍÍ¡¢»°É©ÃÏ½êÍÍÅù¤ÎÂç¼ê´ë¶ÈÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡¦RE100¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ËÃßÅÅÃÓ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¡¢BEMSÅù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¤Ç¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑÎ¨¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡¢RE100¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥°¥êー¥óÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼Â¸úÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£