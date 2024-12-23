¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ 7 Ç¯³«±¿ ÆüÌî¼·Ê¡¿À¤á¤°¤ê
ÆüÌî»ÔÌò½ê
- ³«Ä¢¼õÉÕ»þ´Ö¡§³Æ±¡¸áÁ° 9 »þ～¸á¸å 4 »þ
- ÆüÄø¡§1 ·î 5 Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
- ¼õÉÕ¡§¸áÁ° 9 »þ～¸áÁ° 9 »þ 30 Ê¬¤Ë JA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¥Þ¥ë¥·¥§¤Ò¤é¤ä¤ÞÃó¼Ö¾ì¡Êµþ²¦ÀþÊ¿»³¾ëÔ®¸ø±à±ØÁ°¢¨¼õÉÕ¸å¥Þ¥Ã¥×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
- ¥´ー¥ë¡§¸á¸å 2 »þ 30 Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë JA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¼·À¸»ÙÅ¹
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨¸æ¼ë°õÍÑ¿§»æ¡Ê300 ±ß¡Ë¤ª¤è¤Ó¸æ¼ë°õÎÁ¡Ê³Æ»û 300 ±ß¡Ë¤Ï¼ÂÈñ
- ¥³ー¥¹¡§¡Ú¥¹¥¿ー¥È¡ÛÊ¿»³¾ëÔ®¸ø±à±ØÁ°¡ÊJA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¥Þ¥ë¥·¥§¤Ò¤é¤ä¤ÞÃó¼Ö¾ì¡Ë¢ª½¡°õ»û¢ªÁ±À¸»û¢ª±äÌ¿»û¢ª°ÂÍÜ»û¢ªÀÐÅÄ»û¢ª¿¿¾È»û¢ª¡Ú¥´ー¥ë¡ÛJA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¼·À¸»ÙÅ¹¢ª¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¡£Ìó 13km¡£ÅÓÃæ¥ê¥¿¥¤¥¢²Ä¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡§¿½¹þÉÔÍ×¡£Ä¾ÀÜ½¸¹ç¾ì½ê¤Ø
ËèÇ¯¡¢¸µÃ¶¤«¤é 1 ·î 7 Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆüÌî»ÔÆâ¤Î 7 ¤Ä¤Î»û±¡¤¬³«Ä¢¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê
´ü´ÖÃæ¤Î 1 ·î 5 Æü(Æü)¤Ë¥¦¥ªー¥¥ó¥°¤Ç³Æ»û±¡¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÌî¼·Ê¡¿À ¸µÃ¶¤«¤é 1 ·î 7 Æü¤Þ¤Ç 7 ¤Ä¤Î»û±¡¤¬³«Ä¢
ÆüÌî¼·Ê¡¿À¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¼·Ê¡¿À(½¡°õ»û¡ÖÉÛÂÞÂº¡×¡¢Á±À¸»û¡Ö»ÒÕïÂç¹õÅ·¡×¡¢±äÌ¿»û¡Ö¼÷Ï·
Âº¡×¡¢°ÂÍÜ»û¡ÖÈûº»ÌçÅ·¡×¡¢ÀÐÅÄ»û¡ÖÊ¡Ï½¼÷¡×¡¢¿¿¾È»û¡Ö·ÃÈæ¼÷Å·¡×¡¢¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¶â¹ä»û¡ÖÊÛ
ºâÅ·¡×)¤ò½ä¤ëÌó 13 km¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
³Æ»û±¡¤ÇÀìÍÑ¿§»æ¤Ë¸æ¼ë°õ¡ÊÍÎÁ¡Ë¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÅÉ¤ê³¨¡ÊÌµ
ÎÁ¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Ï¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¸Þ½ÅÅãÅã±¡ÃÏ²¼¤ËÅ¸¼¨¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ¸¼¨´ü´Ö¡§3
·îÂè 2 ÅÚÍËÆü～4 ·îÂè 3 ¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼·Ê¡¿À¤á¤°¤ê¤ò 7 Ç¯»²ÇÒ¤·¤¿Êý¤ÏµÇ°ÉÊ¡ÊµÇ°ÅòÆÝ¤ß¡Ë¤â¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ³«Ä¢¼õÉÕ»þ´Ö¡§³Æ±¡¸áÁ° 9 »þ～¸á¸å 4 »þ
¢£1 ·î 5 Æü¤Ë¤Ï¥¦¥ªー¥¥ó¥°¤ò¼Â»Ü
- ÆüÄø¡§1 ·î 5 Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
- ¼õÉÕ¡§¸áÁ° 9 »þ～¸áÁ° 9 »þ 30 Ê¬¤Ë JA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¥Þ¥ë¥·¥§¤Ò¤é¤ä¤ÞÃó¼Ö¾ì¡Êµþ²¦ÀþÊ¿»³¾ëÔ®¸ø±à±ØÁ°¢¨¼õÉÕ¸å¥Þ¥Ã¥×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
- ¥´ー¥ë¡§¸á¸å 2 »þ 30 Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë JA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¼·À¸»ÙÅ¹
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¢¨¸æ¼ë°õÍÑ¿§»æ¡Ê300 ±ß¡Ë¤ª¤è¤Ó¸æ¼ë°õÎÁ¡Ê³Æ»û 300 ±ß¡Ë¤Ï¼ÂÈñ
- ¥³ー¥¹¡§¡Ú¥¹¥¿ー¥È¡ÛÊ¿»³¾ëÔ®¸ø±à±ØÁ°¡ÊJA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¥Þ¥ë¥·¥§¤Ò¤é¤ä¤ÞÃó¼Ö¾ì¡Ë¢ª½¡°õ»û¢ªÁ±À¸»û¢ª±äÌ¿»û¢ª°ÂÍÜ»û¢ªÀÐÅÄ»û¢ª¿¿¾È»û¢ª¡Ú¥´ー¥ë¡ÛJA Åìµþ¤ß¤Ê¤ß¼·À¸»ÙÅ¹¢ª¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¡£Ìó 13km¡£ÅÓÃæ¥ê¥¿¥¤¥¢²Ä¡£
- ¤½¤ÎÂ¾¡§¿½¹þÉÔÍ×¡£Ä¾ÀÜ½¸¹ç¾ì½ê¤Ø