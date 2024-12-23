Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ¶ä¹Ô ¹âÇÛÅö-ÆüËÜ³ô¼°ETF¡×¡Ú315A¡ÛÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤è¤ê¾å¾ì¾µÇ§
¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ëー¥×¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGlobal X Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Õª ¾º¹À¡£°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤è¤ê¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ¶ä¹Ô ¹âÇÛÅö-ÆüËÜ³ô¼°ETF¡×¡Ú315A¡Û¤Î¾å¾ì¤Î¾µÇ§¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¤Ï2025Ç¯1·î9Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëX ¶ä¹Ô ¹âÇÛÅö-ÆüËÜ³ô¼°ETF¡×¤Ï¡¢¡ÖÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¡×¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹ETF¤Ç¤¹¡£¶âÍø¿å½à¤Î¾å¾º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¶ä¹Ô¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÛÅö¼ÂÀÓ¤Î¹â¤¤15ÌÃÊÁ¤Ë¸·ÁªÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï2019Ç¯9·î¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎETFÀìÌç»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢À®Ä¹¥Æー¥Þ·¿¡¢¥¤¥ó¥«¥à·¿Åù¤ÎÆÃÄ¹¤¢¤ëETF¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¾µÇ§¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤ê°·¤¦ETF¤Ï¹ç·×50ËÜ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ETF¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÅê»ñ¥ê¥¹¥¯
Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢ÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ð½à²Á³Û¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤ ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò³ä¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®Â÷ºâ»º¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ª¤è¤ÓÂ»¼º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿® Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ð½à²Á³Û¤Î¼ç¤ÊÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¦¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¡Ë¡×¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×
¢¨´ð½à²Á³Û¤ÎÊÑÆ°Í×°ø¤Ï¡¢¾åµ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü »Ø¿ô¤ÎÃøºî¸¢Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±.ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍµÚ¤ÓÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤ÎÉ¸¾ÏËô¤Ï¾¦É¸¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí ¸¦Ëô¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò£Ê£Ð£ØÁí¸¦¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ê£Ð£Ø¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ÎÃÎÅªºâ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ø¿ô¤Î»»½Ð¡¢»Ø¿ôÃÍ¤Î¸øÉ½¡¢ÍøÍÑ¤Ê¤É ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦µÚ¤ÓÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Ë·¸¤ëÉ¸¾ÏËô¤Ï ¾¦É¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¤Ï£Ê£Ð£Ø¤¬Í¤¹¤ë¡£
£².£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍ¤Î»»½Ð¼ã¤·¤¯¤Ï¸øÉ½¤ÎÊýË¡¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö »Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍ¤Î»»½Ð¼ã¤·¤¯¤Ï¸øÉ½¤ÎÄä»ßËô¤ÏÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Ë·¸¤ëÉ¸¾Ï¼ã¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤ÎÊÑ¹¹¼ã¤·¤¯¤Ï»ÈÍÑ ¤ÎÄä»ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
£³.£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍµÚ¤ÓÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Ë·¸¤ëÉ¸¾ÏËô¤Ï¾¦É¸¤Î»ÈÍÑ ¤Ë´Ø¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë·ë²ÌÊÂ¤Ó¤ËÆÃÄêÆü¤ÎÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤éÊÝ¾Ú¡¢¸ÀµÚ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£´.£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍµÚ¤Ó¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢ÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍ¤Î»»½ÐËô¤Ï¸øÉ½¤Î¸íÉµ¡¢ÃÙ±äËô¤ÏÃæÃÇ¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï ¤Ê¤¤¡£
£µ.ËÜ·ï¾¦ÉÊ¤Ï¡¢£Ê£Ð£Ø¤Ë¤è¤êÄó¶¡¡¢ÊÝ¾ÚËô¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£¶.£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢ËÜ·ï¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼ÔËô¤Ï¸ø½°¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ·ï¾¦ÉÊ¤ÎÀâÌÀ¡¢Åê»ñ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡£
£·.£Ê£Ð£Ø¤Ï¡¢Åö¼ÒËô¤ÏËÜ·ï¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÇÛÅö¹þ¤ßTOPIX¶ä¹Ô¶È¹âÇÛÅö»Ø¿ô¤Î»Ø¿ôÃÍ¤ò»»½Ð¤¹¤ëÌÃÊÁ¹½À®µÚ¤Ó·×»» ¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£¸.°Ê¾å¤Î¹àÌÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢£Ê£Ð£Ø¤ÏËÜ·ï¾¦ÉÊ¤ÎÀßÄê¡¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëÂ»³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤òÍ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Global X Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè 3174 ¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ²ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ²ñ°÷