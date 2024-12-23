¡ÖiFreeETF FANG+¡×ÀßÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÂçÏÂ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾´´ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖiFreeETF FANG+¡×¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§316A¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤È±¿ÍÑ³«»Ï¤Ï2025Ç¯1·î8Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¤Î¾å¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
FANG¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¡Ë¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÂç¼êIT´ë¶È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡¢Facebook¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¡¢Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¡¢Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢Google¡Ê¥°ー¥°¥ë¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÂ¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÀßÄê¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÖiFreeETF FANG+¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢FANG¤ò´Þ¤àÊÆ¹ñ¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯10ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖNYSE FANG+»Ø¿ô¡ÊÇÛÅö¹þ¤ß¡¢±ß¥Ùー¥¹¡Ë¡×¤Ø¤ÎÏ¢Æ°¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Åì¾Ú¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎETF¤Ç¤¹¡£
FANG¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Ç17ÇÜ°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¢¨¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¦µ»½Ñ¤Ç±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ý±×¤ò¿·µ¬»ö¶È¤Ë°¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯11·îËö»þÅÀ
¤Þ¤¿¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏNISAÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Ø¤Î¸·ÁªÅê»ñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÖiFreeETF¡×¤ò¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤¬½¸·ë
¡ÖFANG+¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥°¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Facebook¡¢Amazon¡¢Netflix¡¢Google¤Î£´¼Ò¤ò´Þ¤à¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È10ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯11·îËö»þÅÀ¡£¢¨Facebook¤Î¸½ºß¤Î¼ÒÌ¾¤ÏMeta Platforms¡¢Google¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ÏAlphabet¡£
¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤È¿·µ¬»ö¶ÈÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î³«Âó
FANG+¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌÃÊÁ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯ÊÆ¹ñ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤ò¿·µ¬»ö¶È¤Ë½¼¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ò³«Âó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤êº£¸å¤âÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³£±.¡§°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢
À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î¹½ÃÛ¤¬¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³£².¡§¿·µ¬»ö¶ÈÅê»ñ
¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤Î³«Âó¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iFreeETF FANG+
ÄÉ²Ã·¿Åê¿®¡¿³¤³°¡¿³ô¼°¡¿ETF¡¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹·¿
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡ÖÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÜÅª¡¦ÆÃ¿§
Åê»ñ¥ê¥¹¥¯
ÄÉ²ÃÅªµºÜ»ö¹à
¼êÂ³¡¦¼ê¿ôÎÁÅù
¤½¤ÎÂ¾
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¡ÖÍ²Á¾Ú·ôÆÏ½Ð½ñ¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¡×¸øÉ½¸å¤ÏÅö³º¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¤âÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö»ñÎÁ¤Î¤ª¼è°·¤¤¤Ë¤ª¤±¤ë¤´Ãí°Õ
- Åö»ñÎÁ¤Ï¡¢ETF¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ETF¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ETF¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ÑÂ÷²ñ¼ÒºîÀ®¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤Ï¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇäÇã¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¡¢Åö³º¼è°ú¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ³ô¼°¤Þ¤¿¤Ï¶âÁ¬¤Îµò½Ð¤Ë¤è¤êÅö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼èÆÀ¡Ê±þÊç¡¢ÄÉ²ÃÀßÄê¡Ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤òÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ê»ØÄê»²²Ã¼Ô¡Ë¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ëÍ²Á¾Ú·ôÅù¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ð½à²Á³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿®Â÷ºâ»º¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤ª¤è¤ÓÂ»¼º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅê»ñ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂ¶â¤äÊÝ¸±·ÀÌó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¡¦ÊÝ¸±·ÀÌó¼ÔÊÝ¸îµ¡¹½¤ÎÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò°Ê³°¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- Ê¬ÇÛ¶â³Û¤Ï¼ý±×Ê¬ÇÛÊý¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á°ìÄê¤Î³Û¤ÎÊ¬ÇÛ¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¬ÇÛ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Åö»ñÎÁ¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ðÊó¸»¤«¤éºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀµ³ÎÀ¡¦´°Á´À¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ÎµºÜÆâÍÆ¤Ï²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ®²Ì¤ò¼¨º¶¡¦ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µºÜ¤¹¤ë»Ø¿ô¡¦Åý·×»ñÎÁÅù¤ÎÃÎÅª½êÍ¸¢¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¤Ï¤½¤ÎÈ¯¹Ô¼Ô¤ª¤è¤ÓµöÂú¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶â¡¢¼ê¿ôÎÁÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÅê»ñÀ®²Ì¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µºÜÆâÍÆ¤Ï»ñÎÁºîÀ®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Åö»ñÎÁÃæ¤Ç¸ÄÊÌ´ë¶ÈÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»²¹Í¤Î¤¿¤á¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ´ë¶È¤Î¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£