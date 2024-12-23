AWA¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄê´üÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÇÛ¿®¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÈÖÁÈ¡ÖCROSS AWA¡×Âè28³«ºÅ¡ª
AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉÚ³ß¹¸¸Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¡¢Ëè²óÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÄê´üÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÛ¿®¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤«¤é½Ð±é¼Ô¤ÎÁÇ´é¤Ë¤»¤Þ¤ëÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤Ç·«¤ê¹¤²¤ëÈÖÁÈ¡ÖCROSS AWA¡×¤ÎÂè28²ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äÇÛ¿®¼Ô¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢²»³Ú¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Èー¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢AWA¥¢¥×¥ê¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖCROSS AWA¡× ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) 21:00～22:00
½Ð±é¼Ô¡§ ¡ÈÈþº¬¡É / ¥¢¥¤¥é¥ô¥ßー / »³¸ýàèàá¡¡/ ¤Ë¤â»Ð
¢¨½Ð±é¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃURL
https://mf.awa.fm/open_crossawa_1226_pr
¢£¡ÈÈþº¬¡É
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢»ÅÁð¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤»¤ë³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤¬É¾È½¤Ë¡£Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤¬¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê´¶³Ð¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤òÃæ¿´¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛ¿®¤â¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È·Ò¤¬¤ë¤¿¤áÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯12·î¤Ë½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±ë¿´¤ÎºÖ¡Ê¤¨¤ó¤·¤ó¤Î¤È¤ê¤Ç¡Ë¡Ù¤òÇÛ¿®¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖÃî¤ÈÅÅµ¤°Ø»Ò¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ò9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î23Æü¤Ë½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¡£
¢£¥¢¥¤¥é¥ô¥ßー
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡×¤È´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤¬¤Á¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ëÀ¤Âå¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2024Ç¯12 ·î¡¢¼«¼ç¥ìー¥Ù¥ëOMAMORI RECORDS¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSAGAMIHARA¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Vo.¤µ¤È¤¦¤ß¤Û¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¡¢º£¤âÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤Î¯¤á¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¡ÖFM¤µ¤¬¤ß¡×¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£"²Î¤òÄ°¤«¤»¤ë¤³¤È"¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦¾È½à¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤â½¸¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»³¸ýàèàá
2020Ç¯º¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡Ö¸ÉÆÈ¤ò°¦¤»¤ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¸½ÌòÂç³Ø±¡À¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£µ¤¤À¤ë¤²¤ÇÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§Åª¡£2022Ç¯8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ëー¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢²»³Ú¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Õ¤¯¤ê¤å¤¦»á¤¬¥¥å¥ìー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëSpotify¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ø¥¥é¥¥é¥Ý¥Ã¥×¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ª¤è¤ÓÆ±¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡ØBest of ¥¥é¥¥é¥Ý¥Ã¥×2022¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥ì¥¤¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£
¢£¤Ë¤â»Ð
2024Ç¯4·î5Æü¤«¤éAWA¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÇÛ¿®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¼«¿È¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇÛ¿®³èÆ°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤²Î¤ä¥Èー¥¯¤Ç¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ÎÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ëÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛ¿®¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¤ß¤ÎÎÙ¤Î¤ª²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎÙ¿Í¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÇÛ¿®¤Ë¤¤ß¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤ó¡Ö¤Ë¤â¡×¤Ê¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ä½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥×¥ê³µÍ×
¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ëAWA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2015Ç¯5·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢ÇÛ¿®³Ú¶Ê¿ô¤Ï1²¯5ÀéËü¶Ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ª¤è¤Ó¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¿ô¤ÏÌó1,300Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£Á´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·î³Û980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¢¨App Store¡¢Google Play¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Ï1,080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Î¡ÖSTANDARD¥×¥é¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óºÆÀ¸¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò·î³ÛÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖFREE¥×¥é¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢·î¡¹480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡×¡¢·î³Û270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÆÃÄê¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAWA¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þー¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡ÖLYRIC DIVE¡Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥À¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ä¡¢²»À¼¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÆ±¤¸²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤ä»ëÄ°´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥ó¤äµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¡ÖAWA¡Ê¥¢¥ï¡Ë¡×¡¡https://awa.fm/
¿ä¾©´Ä¶¡§¡ã¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡äiOS 14.0°Ê¹ß¡¢Android 10.0°Ê¹ß
¡ãPCÈÇ¡äWindows 10(32/64bit)¡¢Mac OS X 10.11 (El Capitan)°Ê¾å
¡ã¥Ö¥é¥¦¥¶¡ä Google Chrome (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Microsoft Edge (ºÇ¿·ÈÇ)¡¢Safari (ºÇ¿·ÈÇ)
²Á³Ê¡§STANDARD¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ980±ß¡Ë/ FREE¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÌµÎÁ¡Ë/³ØÀ¸¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ480±ß¡Ë/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û ÀÇ¹þ270±ß¢¨ÆÃÄê¤Î1¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ßÄ°¤ÊüÂê¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¡§2015Ç¯5·î27Æü
¢£URL
AWA¡§https://awa.fm/
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÈÇ¥¢¥×¥ê¡§https://awa.fm/download/
AWA LOUNGE¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡§https://app.awa.fm/lounge/
AWAºÇ¿·¾ðÊó¡§https://news.awa.fm/
AWA¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/awa_official?lang=ja
AWA¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/21w3f0k
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AWA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ï¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ°ìÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºËãÉÛ½½ÈÖ¥Ó¥ë¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÉÚ³ß¡¡¹¸¸Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ Åù
ÀßÎ©Æü¡§2014Ç¯12·î1Æü
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
AWA¹ÊóÃ´Åöpress@awa.fm